36歲尹崇堯接南山代理董座面試沒過　顧立雄：資歷太淺、年紀不是問題

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽大股東尹衍樑36歲的兒子尹崇堯接任南山代理董事長，金管會歷經2次面試後決議「緩議」，也就是未通過面試，隨後迅速公布由85歲的陳棠接任。金管會主委顧立雄今（16）日表示，「年紀不是問題」，重點在於有足夠的資歷。

立委陳賴素美在財委會質詢時指出，南山人壽代理董事長尹崇堯人事案為何用「緩議」，而不是用「駁回」來定調。金管會主委顧立雄對此指出，這兩者在中文表達上有些不同，但都是代表「不同意」的意思。

陳賴素美認為，這起人事案面試的時間過長。顧立雄則回應，保險業是吸收保戶的資金，對於每家保險公司的董事長、總經理都會進行資格條件的審查，這次面試尹崇堯的時間拉長到3個月左右，主要是要審查資格條件之外，同時也要進行防制洗錢等查核。

顧立雄強調，尹崇堯是因資歷太淺，也就是他從英國念書回國後，第一份工作就在南山人壽當董事，並沒有其他的工作經驗，因此尹崇堯沒有通過面試，主要是資歷太淺，並非是年紀太輕，這兩者有很大的不同。

至於南山人壽董事會推派年逾80歲的陳棠接任代理董座一職，顧立雄表示，任何保險公司提報的董事長、總經理的人選，金管會都會進行資格條件的審查，只要董事會選出來，且符合專業資格、有一定金融工作的資歷就可以，因此「年紀不是問題」，重點在於有足夠的資歷。