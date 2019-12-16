　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

36歲尹崇堯接南山代理董座面試沒過　顧立雄：資歷太淺、年紀不是問題

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽大股東尹衍樑36歲的兒子尹崇堯接任南山代理董事長，金管會歷經2次面試後決議「緩議」，也就是未通過面試，隨後迅速公布由85歲的陳棠接任。金管會主委顧立雄今（16）日表示，「年紀不是問題」，重點在於有足夠的資歷。

立委陳賴素美在財委會質詢時指出，南山人壽代理董事長尹崇堯人事案為何用「緩議」，而不是用「駁回」來定調。金管會主委顧立雄對此指出，這兩者在中文表達上有些不同，但都是代表「不同意」的意思。

陳賴素美認為，這起人事案面試的時間過長。顧立雄則回應，保險業是吸收保戶的資金，對於每家保險公司的董事長、總經理都會進行資格條件的審查，這次面試尹崇堯的時間拉長到3個月左右，主要是要審查資格條件之外，同時也要進行防制洗錢等查核。

顧立雄強調，尹崇堯是因資歷太淺，也就是他從英國念書回國後，第一份工作就在南山人壽當董事，並沒有其他的工作經驗，因此尹崇堯沒有通過面試，主要是資歷太淺，並非是年紀太輕，這兩者有很大的不同。

至於南山人壽董事會推派年逾80歲的陳棠接任代理董座一職，顧立雄表示，任何保險公司提報的董事長、總經理的人選，金管會都會進行資格條件的審查，只要董事會選出來，且符合專業資格、有一定金融工作的資歷就可以，因此「年紀不是問題」，重點在於有足夠的資歷。

ET快訊
謝和弦懶理孕妻喊話…甜蜜再約莉婭「愛的視角」曝光！
中職／確定了！中信兄弟宣布丘昌榮擔任總教練
全台藥品稽查51家違規　屈臣氏「非藥師賣藥」遭罰6萬元
謝和弦「怪裝」現身報社大樓　送高級雪茄交朋友…下秒又進警局了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

年終保單「健檢3步驟」方法曝光！定期調整醫療險合約　提高保額彌補保障缺口

36歲尹崇堯接南山代理董座面試沒過　顧立雄：資歷太淺、年紀不是問題

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

年終保單「健檢3步驟」方法曝光！定期調整醫療險合約　提高保額彌補保障缺口

36歲尹崇堯接南山代理董座面試沒過　顧立雄：資歷太淺、年紀不是問題

太陽光電發電量發電量贏過去年全年　前十月大增51.7％

特斯拉Model 3挑戰花俏內裝　「橘藍配色」千鳥格紋＆木飾

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！　瑞典文青保養品牌登台

白家綺「辣鼠」低胸見客　現場男演員傻眼：不知要看哪

53歲港男涉走私手機！經港珠澳大橋赴澳門時被公安逮捕　已被通緝7年

開到清晨6點！台中新開質感火鍋　必吃鮮甜燒酒雞鍋、泡菜鍋

王浩宇提已故秦金生赴陸閱兵　秦詩雁怒轟：政治鞭屍！泯滅人性

驚傳裁員！宏達電：營運變革為確保更好的發展　股價飆漲停

臉書發薪名冊硬碟遭竊　內存有2.9萬美國員工薪轉資料

全台最美的王品牛排在台南　前身是勝利之聲電台老董43年老宅

保險熱門新聞

失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

「退休後最後悔3件事」專家曝光理財5大重要指標

壽險業提高2倍「旅平醫療實支實付」限額

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

尹崇堯面試沒過　顧立雄：資歷太淺

癌症險理賠這3種最多！　投保掌握「二有三要」原則減輕負擔

南山人壽新代理董座找老將陳棠　金管會還是要審查

一張表懂車禍調解官要看的單據

保單大改版！「3項條款」明年元旦上路

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

南山人壽宣布：改由南山產險董事長陳棠代理

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

更多熱門

相關新聞

彰銀明年改選　顧立雄提「多1席獨董」解套

彰銀明年改選　顧立雄提「多1席獨董」解套

金管會今年7月起推動自然人董事制度，對於明年即將改選的彰銀、合庫銀，恐怕影響公股銀行經營權的問題。財政部長蘇建榮今（16）日表示，彰銀改選問題比較大。不過，顧立雄對此指出，彰銀目前已有3席獨立董事，只有一席獨董的差額，可透過多一席獨立董事來運作。

合庫捲入遠航停飛風波　顧立雄：曾金檢2次發現2缺失

合庫捲入遠航停飛風波　顧立雄：曾金檢2次發現2缺失

南山人壽新代理董座找老將陳棠　金管會還是要審查

南山人壽新代理董座找老將陳棠　金管會還是要審查

南山人壽宣布：改由南山產險董事長陳棠代理

南山人壽宣布：改由南山產險董事長陳棠代理

台灣保險業面臨4大挑戰　顧立雄出招迎戰IFRS 17魔王

台灣保險業面臨4大挑戰　顧立雄出招迎戰IFRS 17魔王

關鍵字：

金管會南山人壽顧立雄尹崇堯代理董事長陳棠老闆雲尹衍樑

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面