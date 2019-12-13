南山人壽新代理董座找老將陳棠接任　金管會要進行資格審查

▲南山人壽代理董事長由陳棠接任，金管會待正式公文書送進來後進行審查。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽代理董事長尹崇堯昨遭金管會駁回後，南山人壽今（13）日董事會決議由陳棠擔任代理董事長，金管會保險局長施瓊華對此表示，儘管過去管理經驗豐富，但按照程序，待正式公文書送進來後就會進行審查，至於是否要面試，則要視審查結果而定。

潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯擬當南山人壽代理董事長，歷經金管會2次面試後，昨天最終決議駁回這起人事案。南山人壽今天發布重訊指出，由陳棠接任代理董事長一職。

金管會保險局長施瓊華指出，陳棠過去在經營管理上的資歷頗豐富，不過，按照程序，依然要進行審查，也就是待南山將正式公文書送進來，進行審查後，再決定是否要面試。

施瓊華也提及，依照公司法規定，經過董事會推選出來的代理董座，就會立即生效，保險局採「事後審查」制。

據了解，今年逾80歲的陳棠畢業於台灣省立農學院森林系，曾任日盛金控董事長、台灣土地銀行董事長、台灣土地開發信託公司董事長、台灣人壽保險股份有限公司總經理，同時也是2016年南山產物保險公司成立以來第一位董事長。

現任財團法人康寧醫院董事、如興公司、漢來美食公司獨立董事、中國建築經理股份有限公司董事、南山人壽保險股份有限公司董事及南山人壽保險股份有限公司董事，其中陳棠從2011年迄今都是南山人壽董事。