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2019 Garmin LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站　羅亮添稱王、王千由封后

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▲「2019 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽 — 屏東大鵬灣站」15日在東港大鵬灣，由鵬管處陳煜川處長、郭進慶秘書、鐵人公司總經理鄭世奇共同鳴笛下，於7時開跑。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「2019 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽 — 屏東大鵬灣站」15日在東港大鵬灣，由鵬管處陳煜川處長、郭進慶秘書、鐵人公司總經理鄭世奇共同鳴笛下，於7時開跑。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2019 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽 — 屏東大鵬灣站」15日在東港大鵬灣，由鵬管處陳煜川處長、郭進慶秘書、鐵人公司總經理鄭世奇共同鳴笛下，於7時開跑，有近1500位來自10個國家的選手參加，男子組由羅亮添稱王，女子組 王千由封后

▲「2019 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽 — 屏東大鵬灣站」15日在東港大鵬灣，由鵬管處陳煜川處長、郭進慶秘書、鐵人公司總經理鄭世奇共同鳴笛下，於7時開跑。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼封閉南二高南州─大鵬灣段舉行自行車賽、馳上在鵬彎大橋。

▲「2019 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽 — 屏東大鵬灣站」15日在東港大鵬灣，由鵬管處陳煜川處長、郭進慶秘書、鐵人公司總經理鄭世奇共同鳴笛下，於7時開跑。（圖／記者陳崑福翻攝）

這項賽事，競賽距離總長為51.5公里，分別是游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里；另設有接力組二鐵組，以及新創的賽制50.3公里組 （游泳300公尺、自行車40公里、跑步10公里 ）希望藉此鼓勵更多民眾參與鐵人三項運動。

▲「2019 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽 — 屏東大鵬灣站」15日在東港大鵬灣，由鵬管處陳煜川處長、郭進慶秘書、鐵人公司總經理鄭世奇共同鳴笛下，於7時開跑。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼女子組第一名王千由、男子組冠軍羅亮添。

▲「2019 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽 — 屏東大鵬灣站」15日在東港大鵬灣，由鵬管處陳煜川處長、郭進慶秘書、鐵人公司總經理鄭世奇共同鳴笛下，於7時開跑。（圖／記者陳崑福翻攝）

經過選手們一番激戰，男子組由來自前香港鐵人三項代表隊的羅亮添，以02小時05分05秒率先進終點奪冠，這已是今年繼LAVA台東活水湖站、LAVA花蓮站之後，羅亮添拿下的第三個LAVA鐵人系列賽冠軍。他興奮的表示：「大鵬灣真的好漂亮，尤其是自行車全封路這一段，我在世界各地比賽第一次騎上高速公路，真的很過癮很刺激！」

標鐵女子組則由王千由奪下后座，王千由也是今年Iron Girl台東國際女子鐵人賽冠軍，她開心的說：「我給這場賽事打95分，T型游泳賽道很特別，自行車封國道能夠盡情飆速，最後跑上大鹏灣跨海大橋的風景真的很棒！」

這場賽事，封閉國道三號（南州—大鵬灣）的鐵人賽事，讓選手能盡情享受狂飆自行車賽道的快感，因此今年更新增「自行車賽道破紀錄獎」，最後由男子組第二名謝育宏以自行車時間55分29秒，成功打破2017年LAVA大鵬灣站，由「鐵人一哥」謝昇諺創下的自行車賽道紀錄 57分17秒。

在接力組部分增設「身心障礙組」，透過身心障礙選手和一般選手合作以接力方式，分別完成游泳、自行車、路跑三項比賽。「身心障礙接力組」選手，游泳肢體障礙游泳國手張維捷、聽覺障礙網球國手林家文、肢體障礙羽球國手方振宇、和台師大特教中心姜義村教授分組完成鐵人三項接力賽。

這項比賽，更與「華山基金會–東港愛心天使站」合作做公益，今天各組選手在時間內完賽，每完賽一名選手主辦單位就捐新台幣50元公益款項給華山基金會–東港愛心天使站，以鼓勵所有選手努力堅持到最後一刻，並讓選手們堅持的精神化為大愛，透過鐵人不懈的精神守護更多的獨居老人。

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