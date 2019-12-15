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陸火鍋店瓦斯恐怖氣爆！招牌+玻璃「高速噴飛」　驚悚瞬間全被錄下

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▲▼廣州火鍋店氣爆，招牌玻璃全震碎噴飛，驚悚瞬間被一旁行車紀錄器全錄下。（圖／翻攝自網易視頻）

▲廣州火鍋店氣爆，招牌玻璃全震碎噴飛，驚悚瞬間被一旁行車紀錄器全錄下，還可看到有人騎車路過。（圖／翻攝自網易視頻）

實習記者陳妙津／綜合報導

廣東廣州一間火鍋店12日因管線老舊而發生瓦斯氣爆事故，從一旁路過轎車的行車紀錄器影片可見，二樓店鋪竄出火光後，不到1秒內便發生氣爆，氣浪甚至將玻璃招牌震碎噴出數公尺遠，嚇壞過路民眾，所幸該起事故中無人傷亡，目前警方仍在積極調查相關案發細節中。

據《網易新聞》報導，廣州永平街雲從路一間2層樓火鍋店舖12日中午12點左右，忽然有起火冒煙跡象，當時店鋪前方馬路還車來壤往，甚至有仍有行人，豈料火鍋店此時居然竄出熊熊火光，緊接著不到一秒內發出一聲巨響，將上層玻璃、招牌全震碎高速噴出，而後店鋪內還不斷地發出零星爆炸聲響，伴隨著火光燃燒。

當地供電、消防人員及警方獲報緊急到場處理，所幸經搶救後，火勢於12點20分被撲滅。整起意外除了造成財物損失外無人傷亡，只有路過的轎車上行車紀錄器錄下驚悚一瞬間。

據了解，事發原因疑似是因為瓦斯管線老舊而發生氣爆，具體原因仍要待相關單位調查。大陸主播則提醒，「公共場所千萬要做好消防安全措施，尤其火鍋店若發生事故，破壞力尤其驚人。」

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