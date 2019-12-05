名嘴謝寒冰批「高雄氣爆案騙災民！」　陳菊怒告！一審判無罪

▲名嘴謝寒冰在節目上大談高雄氣爆問題，被陳菊告妨害名譽，法官一審判謝寒冰無罪。（圖／資料照／記者羅志華攝）

記者孫于珊／台北報導

總統府秘書長陳菊不滿名嘴謝寒冰在節目上對她人身攻擊、抹黑，讓她在擔任高雄市長期間作為（尤其是氣爆案）的名聲大損，因此對謝寒冰提告妨害名譽。台北地院審結，5日下午宣判謝寒冰無罪，全案可上訴。

今年1月，謝寒冰在節目上表示高雄氣爆的代位求償計畫，至今有不少受災戶未獲賠，甚至被律師欺騙，又質疑陳菊官邸於2009年，有2個月電費超過12萬元是「亂花錢」！

陳菊對此在臉書上貼文稱，節目抹黑她的部分將近300分鐘，甚至一整集40分鐘都在攻擊她，認為這根本是系統性、組織性的毀滅個人人格與名譽的行為！並指出要對「明顯逾越言論自由範疇，以不實言論一再造謠抹黑的媒體人士，委託律師提告。」陳菊表示，2018年大選前，該些名嘴便對她個人極盡汙衊，甚至人身攻擊，選後更變本加厲「是近年來台灣媒體最黑暗的時刻！」且濫用言論自由從中牟利，就是嚴重傷害言論自由的真凶，「媒體成為政爭的工具....假消息、假新聞四處流竄，我們必須起而奮戰到底。」

▲陳菊不滿名嘴謝寒冰在節目上對她人身攻擊、抹黑，因此憤而提告。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

儘管謝寒冰否認犯行，並在出庭時主張，他說陳菊官邸電費「每2個月」12萬是順口說出，且後來有補充之後的電費在5、6萬左右，若他真想營造陳菊浪費電的形象，大可不必做後續說明；至於氣爆案部分，他最不滿高市府沒向災民揭露「高市府也是被告」的事實，且也沒跟災民說清楚代位求償與國賠間的問題，導致後續產生糾紛。

法官最後審酌，一審判謝寒冰無罪。

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