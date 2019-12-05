▲五月天桃園開唱11場，桃捷推專屬彩繪列車迎五迷。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

整個車廂都是藍藍五月天！五月天「Mayday 2020 Just Rock it！！！藍/Blue巡迴演場會」，將從12月21至明年1月4日於桃園國際棒球場搖滾開唱11場，桃捷公司為讓五迷搭機捷、有感覺，5日起搶先推出五月天演唱會專屬彩繪列車，更於限定車站設置此次演場會看板、立牌及月台門貼，替演唱會暖場，讓五迷在演唱會前，先感受滿滿的五月天。

▲▼整個車廂都是藍藍五月天！（圖／桃捷提供）



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桃捷公司期盼五迷搭機捷一走進車站，彷彿進入演唱會場，首波推出於A1台北車站、A3新北產業園區站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A21環北站設置大型演唱會看板，及在A1台北車站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站布置月台門貼，讓五迷和五月天拍照打卡”近距離接觸”。

接著坐上結合桃捷企業標語「直達美好」的「五月天演唱會主題彩繪列車」，一路在列車上被滿滿的五月天包圍，直達演唱會的美好。

桃捷公司於五月天演唱會期間，備妥完善疏運計畫，在演唱會進場、散場高峰期間視人潮狀況加密班次、加開列車輕鬆直達會場，平安回家。也提醒北部的五迷，搭機捷直達會場最快速，中南部五迷可搭高鐵至A18高鐵桃園站轉乘最方便，國外五迷一下飛機搭機捷最容易。

桃捷公司首波推出五月天彩繪列車和車站布置，讓五迷搶先體驗打卡拍照，越接近演唱會期間，還會有期間限定的搭車專屬活動！請五迷們提前規劃好「搭機捷看演唱會旅遊路線」，持續關注桃捷官網、臉書，拭目以待。

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