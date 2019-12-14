▲搭機捷看五月天，桃捷限量演場會版夜光紋身貼紙免費送！（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

五月天「2020 Just Rock it！！！藍/Blue巡迴演唱會」進入倒數，桃捷公司加碼再應援！14日再公布演唱會主題「JUST Rock It!! 藍/Blue」限量版夜光紋身貼紙，五迷們於演唱會當天，搭乘機捷至A19桃園體育園區站，出示演唱會門票即可索取(每場限量2500張)，讓參與演唱會的五迷，貼上藍色夜光紋身貼紙，在星空下一起搖滾High唱。

桃園捷運公司鼓勵民眾搭乘機捷，規劃一趟五月天輕旅行，只要在演唱會當天搭機捷至A19桃園體育園區站，出示桃捷一日票，再加贈「JUST Rock It!! 藍/Blue」超限量版雷射貼紙(每日限量200張)。

▲▼桃捷限量演場會版夜光紋身貼紙免費送！（圖／桃捷提供）

為了讓五迷在演唱會前暖身、演唱會後暖心，桃捷公司分別於A1、A18、A19三個車站，及五月天彩繪列車上播放經授權的五月天經典歌曲。本次歌單選自五月天「藍色三部曲」，演唱會前於車站播放節奏輕快的瘋狂世界、終結孤單、人生海海，演唱會後則是播放旋律抒情的擁抱、溫柔、純真。

五月天彩繪列車在演唱會期間將於A9站至A10站南下區間播放人生海海，A10站至A9站北上區間播放溫柔，歡迎五迷們豎起耳朵，跟著五月天一起回歸搖滾初心。

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