台灣保險業面臨4大挑戰　顧立雄出招迎戰IFRS 17魔王

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者楊絡懸攝）

記者紀佳妘／台北報導

面對全球經濟存在不確定性，金管會主委顧立雄今（13）日表示，台灣保險業目前面臨4大挑戰，包括台灣保險業面臨4大挑戰，包括長期低利率、人口高齡化、金融科技浪潮及國際法規遵循，同時也協助保險業接軌IFRS 17，讓保險公司能夠長期穩健發展。

金管會主委顧立雄今天出席「2020經濟與保險發展論壇」致詞時表示，在低利率環境下，顧立雄指出，由於國人消費習性偏好儲蓄性質保險商品，且銷售通路以高宣告利率吸引消費者，導致利率變動型保險等儲蓄型商品費快速累積，新契約保險收入占率已超過5成。

根據國發會推估，2026年台灣老年人口占比將會超過20%，成為超高齡社會。顧立雄表示，近期積極推動保障型保險，如保障型保險商品的準備金利率加碼優惠、安定基金計提標準計提優惠及商品審查及投資額度優惠等相關措施。

為使保險商品回歸保險保障本質，顧立雄說，未來將建立單一人壽保險商品門檻比率，確保保險業承擔一定死亡風險，並規劃修正規定，對於辦理績效符合特定標準者，其保險商品得由核准制改為備查方式辦理，希望引導保險業者多銷售保障型商品等利率敏感度低的保險商品。

隨著保險業資產占整體金融業比重達3分之1以上，顧立雄認為，保險業的財務狀況與長期穩健發展越來越重要，因此為讓保險業的資產與負債能同時反映公允價值，財務更加透明化，正推動保險業接軌IFRS 17，已請保發中心與相關單位組成專案小組，協助推動保險業接軌準備事宜，也要求各保險公司應成立接軌專案小組，投入相關資源與人力進行相關準備作業。