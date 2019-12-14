苗栗民宅2樓竄火舌　少女洗完澡「抱狗、敷臉」驚慌逃：嚇死人

▲苗栗市1棟透天厝，13日傍晚5時許發生火警，所幸無人傷亡，附近民眾都嚇出一身冷汗。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市新苗里1棟4層樓透天厝，13日傍晚5時許，2樓處突然竄出火苗，加上風勢助長，瞬間釀成大火；消防人員抵達現場灌救後，火勢不到40分鐘就被控制住，但已引起附近民眾恐慌；住隔壁1名少女表示，自己剛洗完澡，面膜都來不及拿下就奪門而逃，真是嚇死人了。

苗栗縣消防局表示，13日下午5時06分接獲通報，指出在苗栗市新苗里有民宅失火；消防局立即派遣苗栗、頭屋分隊及特搜小隊多人前往救援，抵達時火勢猛烈，火舌從屋內竄，還好不到40分鐘就將火勢撲滅，所幸屋內沒有人員傷亡，不過已引起附近民眾虛驚一場。

隔壁1名少女表示，自己當時正洗完澡，臉上還敷著面膜，先是聞到燒焦味從隔壁飄過來，還來不及反應時就看到火苗竄出，嚇得趕緊從房間內抱著狗狗往房子外面逃，也顧不了面膜還敷在臉上，幸好沒有釀成更大災害；至於詳細起火原因，還待鑑識人員調查中。

▲隔壁1名少女顧不得面膜還敷在臉上，手中抱著狗狗逃到屋外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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