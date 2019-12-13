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斗六隔熱紙工廠拌膠引火濃煙竄天　一人燒傷送醫...空污監測啟動

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六工業區科加路一家隔熱紙工業公司下午3點半傳出火警，濃煙沖天至數公里外也清晰可見，雲林縣消防局獲報後已派出斗六、公園、六合、林內、斗南、莿桐等分隊搶救，廠房約500坪陷入火海，消防人員持續搶救中，初步了解為拌膠作業時不慎引起火花，造成一名泰籍員工手臂灼傷，所幸沒有人員受困。

▲斗六市工業區科加路傳出工廠火警，燃燒部分為工廠廠房，目前無人員受困，廠房約500坪陷入火海，濃煙沖天，消防人員持續搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市工業區科加路傳出工廠火警，燃燒部分為工廠廠房，目前無人員受困，廠房約500坪陷入火海，濃煙沖天，消防人員持續搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

東鏘公司以生產PET染色膜及隔熱紙為主，總公司在桃園市龜山區；斗六廠業者表示，這起火警是作業時不慎引起火花，廠區有許多易燃物，才造成火勢擴大。被燒傷的泰籍員工阿農（32歲）說，他在拌膠時，拌膠筒突然起火才燒傷。

▲斗六市工業區科加路傳出工廠火警，燃燒部分為工廠廠房，目前無人員受困，廠房約500坪陷入火海，濃煙沖天，消防人員持續搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲雲林縣環保局監測空氣污染數據目前皆無異常高值，將持續監控相關數據變化。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 

雲林縣環保局表示，該公司為固定源污染列管場所，為膠帶製造業，主要製程使用有機溶醋酸乙酯、甲苯、丁酮皆為易然物；經查鄰近環保署斗六測站監測數據顯示，測站位於事故現場西南方，距離約2.79公里，風向北北西風，目前PM10、PM2.5、CO、NO2、SO2、O3各項監測數據目前皆無異常高值，將持續監控相關數據變化。

鄰近竹圍子感測器監測數據顯示，參照大北勢工業區自設風向計風向為北風，風速為低風速，目前附近感測器為下風處與周圍無異常高值之情事，感測器計畫將持續監控相關數據變化。

▲斗六市工業區科加路傳出工廠火警，造成一名泰籍員工手臂灼傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市工業區科加路傳出工廠火警，造成一名泰籍員工手臂灼傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市工業區科加路傳出工廠火警，燃燒部分為工廠廠房，目前無人員受困，廠房約500坪陷入火海，濃煙沖天，消防人員持續搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市工業區科加路傳出工廠火警，燃燒部分為工廠廠房，目前無人員受困，廠房約500坪陷入火海，濃煙沖天，消防人員持續搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

▲斗六市工業區科加路傳出工廠火警，燃燒部分為工廠廠房，目前無人員受困，廠房約500坪陷入火海，濃煙沖天，消防人員持續搶救中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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