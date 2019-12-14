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不甩宇宙定律！實力派超新星吳卓源、連晨翔演繹全新adidas太空系Ultraboost 20巨潮進化

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不甩宇宙定律！實力派超新星吳卓源、連晨翔演繹全新adidas太空系Ultraboost 20巨潮進化(adidas提供）

▲吳卓源及連晨翔搶搭adidas Ultraboost 20首發熱潮，演繹超越宇宙定律的太空系穿搭。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣近年討論聲量炸高的超世代巨星「鄉民老婆」吳卓源及「人氣男神」連晨翔，近期紛紛推出新專輯，從母胎顏值、穿搭風格到兩人不甘現況、力求突破既有形象的毅力都是粉絲們長期關注議論的焦點，一如adidas追求運動科技的卓越，除了即將將品牌引以為傲的Boost中底送往太空實驗外，近期剛發布以太空實驗為主題的全新Ultraboost 20首發「星空銀河」新色更是美到炫目，也吸引吳卓源、連晨翔詮釋超越宇宙定律的太空系穿搭。

不甩宇宙定律！實力派超新星吳卓源、連晨翔演繹全新adidas太空系Ultraboost 20巨潮進化(adidas提供）

▲剛推出的全新adidas Ultraboost 20首發「星空銀河」新色漸層美到炫目。

巨美！吳卓源穿上adidas Ultraboost 20演繹Ju式漂浮

經過美國音樂學院、澳洲知名選秀、韓國實境秀洗禮，吳卓源Julia驚人的歌唱及創作實力，一出道就空降台灣音樂界成嬌點！近期推出第3張個人專輯《5 am》再掀話題，尤其新一波主打歌《Fever》MV中，顛覆過去招牌微甜的Ju式穿搭，大膽嘗試火辣的緊身紅洋裝完美演繹危險情人，令人為之驚豔。

不甩宇宙定律！實力派超新星吳卓源、連晨翔演繹全新adidas太空系Ultraboost 20巨潮進化(adidas提供）

▲不畏挑戰一心進化的吳卓源，腳踩白色Ultraboost 20展現Ju式穿搭。

事實上，音樂之路如搭乘火箭升空般迅速竄紅的Julia，從來不畏懼任何挑戰、一心嚮往再進化，如同adidas追求卓越的信念，不僅要把BOOST中底送上太空實驗，更推出Ultraboost 20首發星際配色跑鞋，期許超越重力為跑者減壓。

這次Julia穿上一身全白如太空服的科技感大衣搭配Legging、腳穿全白鞋體側邊點綴星空銀河的Ultraboost 20演繹「Ju式漂浮」，完美展現Ultraboost 20的超彈力宛如讓運動步伐擺脫地心引力，忍不住聯想Julia曾經唱過一首太空系歌曲《綺夢》，自由穿梭在宇宙時空中，所幸Ultraboost 20即時以Primeknit+適中包覆加上TFP紗線及支撐片及超彈力Boost緩衝，成為Julia天馬行空夢想中的堅強後盾。

不甩宇宙定律！實力派超新星吳卓源、連晨翔演繹全新adidas太空系Ultraboost 20巨潮進化(adidas提供）

▲擅長重新詮釋經典的Julia，穿上Ultraboost 20化身太空忍者超迷人。

新專輯中收錄復古雷鬼風《Things Things Things》也是Julia向來喜愛新舊交融、重新演繹經典的展現，因此在造型上她也樂於挑戰不一樣的形象。Julia穿上全黑運動套裝搭配不對稱白、銀袖套，腳踩全白X 宇宙光炫紫的Ultraboost 20形成大膽反差，白色鞋身更凸顯側邊炫紫色調的三線標誌，透過3D足跟穩定系統，將腳跟穩定固定、及輕量結構絕佳靈活性，讓Julia宛如化身太空科技版女忍者，並以俐落的Ju式眼神宣告超宇宙巨星的誕生，悄悄傾訴唯有經典才能超越經典。

巨帥！連晨翔甩開偶包出輯　積極累積超宇宙實力

從偶像男團「顏值擔當」出身的連晨翔，號稱零死角完美臉蛋又有一雙迷人大長腿，即使曾經歷低潮，仍積極把握機會學習、累積超宇宙實力，最後順利甩開偶包推出首張個人迷你專輯《Crazy》，成為自帶光芒的新世代巨星！

不甩宇宙定律！實力派超新星吳卓源、連晨翔演繹全新adidas太空系Ultraboost 20巨潮進化(adidas提供）

▲連晨翔累積超宇宙實力，挑戰High Fashion透明尼龍為Ultraboost 20增添太空感。

經常輕鬆駕馭精品大牌正裝的連晨翔，要演繹adidas Ultraboost 20超越宇宙定律的逆地心引力絲毫難不倒他！連晨翔大膽採用High Fashion的尼龍元素，將一身白色系的運動套裝外罩透明尼龍長版罩衫，瞬間讓大男孩最熟悉的休閒運動風Level Up，腳上的白X星空銀河漸層色Ultraboost 20展現太空級巨帥氣場，宛如隨時邁開步伐就能透過120%含量的超彈力Boost超越重力翱翔銀河系，加上Primeknit+的完美包覆及TPU支撐片升級側向防護，平穩回歸不敗之地。

▲▼吳卓源連晨翔演繹Ultraboost 20。（圖／業者提供）

▲Ultraboost 20本質強調舒適，嘗試多層次穿搭Ｘ男款限定黑紫配色就很Chill。

另一雙首發系列男款專屬的黑X宇宙光炫紫Ultraboost 20，側邊藍紫色三線Stripes標誌，透過光線閃爍誘發紫色所隱藏危險又迷幻的高端魅力，但連晨翔巧妙將adidas經典黑色連帽棉質運動外套以多層次穿搭，尤其最外層的牛仔刷色背心呈現大男孩很Chill的一面，呼應Ultraboost 20重視能量回饋、強調舒適度更勝一籌，即使在情感、成長過程中跌跌撞撞偶爾暴衝，也能透過Torsion Spring超強穩定性及馬牌大底最強耐磨科技搭配STRETCHWEB紋路，站穩地球表面，繼續邁開步伐前進，不禁令人聯想起連晨翔新歌《You & Me》，主動提出分手祝福彼此美好前程的超級暖男本質。

Ultraboost 20調校中底超Q彈 璀璨銀河星色潮炫目

吳卓源、連晨翔兩大新生代超宇宙巨星持續追求進化的信念，就像Ultraboost系列，即使已深受眾人喜愛，仍持續追求完美的堅持。Ultraboost 20經調校後採用 120%含量的BOOST中底，讓跑者在運動時享受更好的回彈與緩衝效果體驗，鞋身則使用Primekint+針織鞋面搭配航太科技常用的TFP紗線，從鞋面外緣精準支撐、包覆性更好，穿著時的腳感更舒適；加上超耐磨的馬牌大底，在穿著時提供絕佳的緩衝避震及力量反饋。

▲▼吳卓源連晨翔演繹Ultraboost 20。（圖／業者提供）

▲Ultraboost 20首發系列與ISS聯名，宣示劃時代的運動科技革命。

此次Ultraboost 20首發新色系列自帶亮點，在鞋舌上印有國際太空站美國國家實驗室（ISS National Lab）、太空補給任務（CRS）字樣的獨家聯名標誌，正式宣示adidas即將直赴太空的超凡實驗計畫，也因此特別推出渲染成「星空銀河」的boost中底，以黑白兩色為基礎結合漸層銀河、宇宙光炫紫等元素，推出男款4色、女款2色樣式，打造美到炫目的絕美鞋，無論運動或穿搭都潮到炫目又令人羨慕。

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