尹崇堯代理南山董座案被打槍　學者大讚金管會「有guts」！

▲今年36歲的南山人壽代理董座尹崇堯，歷經金管會二度面試仍落榜。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

南山人壽代理董座尹崇堯人事案，歷經數月嚴格審查，金管會今（12）日宣布尹崇堯2次面試未通過，要求南山重新考慮新人選，也是金管會首見駁回的保險業董事長人事案，有學者大讚「顧主委太有guts了！」，按照過往經驗，官方多以附條件或附觀察期核准，這次可說是首開先例，擋下公司董事會通過的人選。

尹崇堯雖然是南山人壽大股東尹衍樑之子，但才36歲的他，並沒有豐富的保險業經歷，並不符合金管會要求的5年以上經驗，同時，尹崇堯也不是保險業界公認或熟知的資深人才，從各種層面來看，都讓外界質疑他有何能力擔任南山人壽董事長，連前任董事長杜英宗都無法處理的新系統問題，他能如何解決？

金管會也知道尹崇堯的人事案無法輕易通過，因此特別安排兩次面試他，甚至還出動審查小組，要來確認資格，結果還是無法說服金管會，直言「尹崇堯在保險專業能力、保險業經營經驗方面，仍有待進一步歷練提升及累積經驗」，人事案給打了回票，展現了金管會的魄力，贏得外界的掌聲，也強化了公權力，日後要繼續貫徹公司治理，推動「金融業去家族化」等政策，會更有力量與說服力。

金管會要求南山人壽重新考量代理董事長人選，對於股東、員工、保戶來說，都是深思熟慮的判斷，試想，掌握廣大保戶龐大資金的壽險公司，如果不是專業人士來帶領，誰能放心？唯有透過金管會把關，督促南山人壽找到對的人，才是為股東員工保戶著想。

回顧此事，起因於南山人壽新系統從去年9月上線後問題百出，出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，須由人工方式逐一確認，引起數百位保戶、業務員遠赴金管會陳抗，高喊「系統錯亂，保單停效」、「無故停效，理賠漏掉」等口號，期盼主管機關能依法進行處置。

金管會9月17日召開記者會，針對南山人壽新系統提出處分，更點名董事長杜英宗未善盡督導之責，身為新系統的專案負責人，專案進度落後，追加預算金額龐大，累計總花費達101億元，嚴重影響保戶及公司營運，因此金管會下重手，對南山人壽祭出史上最大罰單3,000萬元，更下令杜英宗停職2年，且停職期間不得支付任何報酬，同時也暫停販售投資型保單，直到系統完全改善為止，不難看出對杜英宗的不滿。

隔2天，南山人壽董事會決議，由潤泰集團總裁尹衍樑兒子尹崇堯接任代理董事長一職，但今年才36歲的他，儘管出任南山董事迄今已有3年，也曾在商品部、精算部及客服部歷練，但仍不符合保險業負責人資格條件規範的保險相關專業及年資。

▲南山代理董座尹崇堯人事案，金管會主委顧立雄這次也親自面試，嚴格把關進行審核。（圖／記者湯興漢攝）

據了解，尹崇堯第一次是由保險局長施瓊華上陣面試，瞭解相關經營理念及表達意見，面試時間長達2小時，第2次則因尹崇堯專業資格、年紀較輕、資歷尚淺等問題，由審查小組進行面談，也罕見成為第一位由金管會主委親自面試的壽險公司負責人。

綜合評估後，金管會保險局今天宣布代理董座尹崇堯人事案「緩議」，考量南山人壽資產及業務規模龐大，就擔任代理董座一職而言，尹崇堯在保險專業能力、保險業經營經驗方面，仍有待進一步歷練提升及累積經驗，因此要求南山盡快重新推派人選。

針對這起人事案，一舉開創保險業3項首例，首先是金管會主委親自面試的保險業負責人，再者是史上首位需要面試2次的保險業負責人，最後是經過董事會通過後，遭否決的保險業董事長，最終金管會展現魄力，駁回尹崇堯代理董座人事案，堅守自己訂定的金融監理原則，且依規定嚴格把關審核。

尹崇堯代理董座案遭金管會擋下消息一出，金融學者大讚「顧主委太有guts了！」以往慣例都是附條件或附觀察期核准，條件符合後或觀察期屆滿後，就會給予正式核准，這可說是「首開先例擋下公司董事會通過的人選」。