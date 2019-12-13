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快訊／尹崇堯代理董事長「被金管會退貨」　南山人壽宣布：改由南山產險董事長陳棠代理

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▲▼南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯，擬當南山人壽代理董事長，金管會二次面試後未通過人事案。就在外界討論南山人壽能夠找來何方人才時，南山人壽13日晚間突然宣布，尹崇堯請辭代理董事長，改由南山產險董事長陳棠代理南山人壽董事長，並將由金管會再次審核。

年逾85歲的南山產險董事長陳棠，曾任日盛金控董事長、土地銀行董事長、台灣土地開發董事長，也曾經任職台灣人壽總經理。

南山人壽董事長之所以懸缺，起因於南山人壽新系統從去年9月上線後問題百出，出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，須由人工方式逐一確認，引起數百位保戶、業務員遠赴金管會陳抗。金管會在9月17日召開記者會，點名時任董事長杜英宗未善盡督導之責，身為新系統的專案負責人，專案進度落後，追加預算金額龐大，累計總花費達101億元，嚴重影響保戶及公司營運。

金管會重罰南山人壽3000萬元，更下令杜英宗停職2年，且停職期間不得支付任何報酬，同時也暫停販售投資型保單，直至系統完全改善為止。

隔2天，南山人壽董事會決議，由潤泰集團總裁尹衍樑兒子尹崇堯接任代理董事長一職，但今年才36歲的他，儘管出任南山董事迄今已有3年，也曾在商品部、精算部及客服部歷練，仍不符合保險業負責人資格條件規範的5年保險業工作經驗。

金管會特別「兩次面試」尹崇堯，綜合評估後，12日宣布代理董座尹崇堯人事案「緩議」，原因是考量南山人壽資產及業務規模龐大，就擔任代理董座一職而言，尹崇堯在保險專業能力、保險業經營經驗方面，仍有待進一步歷練提升及累積經驗，因此要求南山人壽儘快重新推派人選。

南山人壽也迅速應變，今日立刻公告由南山產險董事長陳棠代理南山人壽董事長，再度向金管會叩門。

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