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金管會駁回尹崇堯掌董座　南山工會：尊重專業審議、嚴審監管電腦系統正確性

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▲▼南山人壽中山分公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽代理董事長原擬定由大股東尹衍樑的36歲獨子尹崇堯擔任，但遭金管會以專業和經驗不足為由，打回票「緩議」，並請南山人壽重新考量代理董座人選。對此，南山人壽工會表示尊重金管會的專業審議，也希望金管會繼續嚴格把關，包括董事長人選專業審議、電腦（境界）系統正確性確實嚴格審核監管。

南山工會表示，自從9月17日金管會裁罰南山人壽，3個月的時間過去，除了董事長懸缺依舊以外，其他如「境界」電腦系統的正確性及替代備案，對內勤、外勤同仁的補償方案也都未落實。

針對尹崇堯代理董事長人事案遭否決，南山工會尊重金管會的專業審議，也再次對南山人壽提出「4點建言」，內容如下：

1、儘速提出適任董事長人選，以安廣大保戶與內外勤同仁的心。

2、儘速改善電腦（境界）系統，並說明目前的改善進度。

3、新任董事長應正視勞資問題，切勿以拖待變，自毀形象，造成社會、保戶及員工的不安。

4、股權交易開放前，請承諾對同仁及保戶權益的保障。

此外，南山工會也希望金管會嚴格把關，如董事長人選專業審議、電腦（境界）系統正確性確實嚴格審核監管、勞資議題與管理團隊接手近10年之後股權的開放或可能的轉移問題。

南山「境界」新系統問題導致保戶權益出現狀況，連帶影響業務員的薪資、獎金、佣金等發放。對於代理董座人選遭駁回，南山工會也勉勵同仁，「是危機或許也是轉機，期許南山越來越好。」

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