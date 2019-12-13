人口及住宅普查－創意短片競賽　桃園振聲高中奪雙金

▲人口及住宅普查創意短片競賽，頒獎給決選榮獲優勝的學生。（圖／主計處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

教育從校園出發，進入家庭和社會，期落實正確觀念。10年一次的人口及住宅普查工作，將於2020展開，桃園振聲高中鼓勵學生參加政院主計總處舉辦的「人口及住宅普查－創意短片競賽」，由學生自導自演以「白雪公舉─人口普查篇」拿下白金首獎，另以「真假普查員」獲金質獎，共獲獎金8萬元，日前由主計長朱澤民親自頒獎。

政府即將在明（2020）年9月20日至10月17日，舉辦10年一次的人口及住宅普查，行政院主計總處為了強化民眾對普查的了解，增進各界對2020年人口及住宅普查之支持與配合，舉辦創意短片競賽活動。

該活動自今年8月徵件以來，收到來自全國各校同學們140餘件作品，製作方式相當多元，除了真人拍攝，有些作品以動畫結合遊戲或童話故事呈現，充分展現年輕人的創意及熱情，合格作品經過初審及複審程序，挑選出12部作品進入決賽。

並由參與決賽的同學們，現場介紹創作理念與特色，再經產官學組成的評審小組，按作品的主題內容、創意及網路人氣綜合評分後決定優勝隊伍。大專校院組首獎可獲頒獎金9萬元及獎狀，高中職組首獎可獲頒獎金5萬元及獎狀，兩組再分別頒發網路人氣獎。

朱澤民主計長表示，該活動是普查宣導的前奏曲，明年起為了讓民眾更加認識普查、了解普查的目的用途，將再辦理中小學生著色圖畫以及全民拍照上傳抽獎活動，並透過電視廣播、網路平台、平面及戶外宣傳等管道，傳達辦理普查的訊息，屆時仍請全國民眾支持與配合。

人口及住宅普查－創意短片競賽活動決賽優勝成績如下：高中職組：白金首獎 (振聲高中)、金質獎(振聲高中)、銀質獎(復興商工)、青銅獎(達德商工)。大專校院組：白金首獎(嶺東科大)、金質獎(台中科大)、銀質獎(台北教育大學)、青銅獎(雲林科大)。

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