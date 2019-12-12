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遠航62年來3度易主！隔4年再度宣布停飛　張綱維持續失聯中

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 文、圖／鏡週刊

遠航主要股權由原本的創辦人胡侗清賣給黃任中，再賣給後來的中華開發和南山人壽，以及樺福的張綱維，所有權就3次易主，經營者的變動更是讓外界眼花撩亂，如今宣布停飛，接下來的發展會如何演變，備受外界關注。

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由胡侗清創立於1957年的遠航曾經是國內以及離島航線的龍頭，並持有不少國際航線，1986年胡侗清過世後因為沒有預立遺囑，造成家族股權糾紛，加上政府當時開放7家航空公司經營國內航線，遠航佔有率大幅下滑，直到1979年蔣洪彝接任總經理後，才讓營運回穩。

實際上，胡侗清在過世前2年，就將33％股權賣給妻子的弟弟黃任中，1994年，遠航大股東黃任中又將手中持股賣給中華開發和南山人壽，經營權因此開始出現變化，由於開發和南山人壽在1997年遠航股票上櫃後陸續出脫持股，遠航股權於是變得非常分散，董事長和總經理也因此開始出現頻繁異動的狀況。舉例來說，2007年6月遠航董事會通過由前華信董事長樂大信擔任董事長，但短短3個月就被撤換。

2007年高鐵開通導致競爭加劇，2008年又遠航遭到掏空發生財務危機，進一步導致遠航宣布停飛，經過聲請法院同意重整後，在隔年引進樺福集團資金，並在2011年復航，2015年重整成功，遠航也恢復正常營運。

想不到事隔4年，遠航還是再度宣布停飛，這家擁有62年歷史的航空公司，董事長張綱維也失去聯絡，接下來這個問題重重的公司要如何發展，就看交通部是不是能幫忙找到第四個老闆了。


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