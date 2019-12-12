遠航傳停業！下午飛金門、澎湖航班取消　民航局急找華信、立榮接手

▲遠航官網無預警暫停服務，業界盛傳將宣布停業。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空官網今（12）日無預警發出「購票服務暫停」公告，傳出即將宣布停業消息，民航局也證實下午將召開一場民航業的記者會。松山機場航班異動消息顯示，下午遠航飛金門、澎湖各有一航班取消，松山機場主任徐乃新表示，這兩班是原訂就取消的，不是今天才突然取消，皆無訂位旅客。不過根據了解，民航局上午已緊急找來華信航空、立榮航空開會，希望能接手支援遠航的航線。

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▲外傳遠航將宣布停業，而今天遠航也有飛往離島的班機取消。（圖／翻攝松山機場官網）

但對於官網突然公告暫停服務，遠航回應，目前官網在維修當中，現在還在看評估狀況，何時能恢復還不確定。至於民航局下午將開記者會一事，遠航則回，不清楚他們為何而開。

▲櫃台上方螢幕顯示飛金門、澎湖仍有機位。（圖／記者張榮恩攝）

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，遠航這次無預警暫停服務，之前沒有什麼太大的風聲，但業界一直知道遠航營運長期沒有起色，狀況也沒有很好，上次超時停飛事情發生後，很多跟遠航合作的大旅行社也都跑掉，跟他們終止合作。

李奇嶽說，目前離島剛好是冬天淡季，遠航澎湖、金門航線影響層面較不大，現在比較麻煩的是接下來的春節離島疏運，這就要看民航局怎麼協調華信跟立榮來幫忙。

▲遠航官網無預警貼出暫停服務公告。（圖／翻攝自遠航官網）

遠航今年5月曾經無預警停飛3條國際航線，當時《鏡週刊》報導，起因是財務黑洞惡化、吃緊，才會無預警宣布停飛，不但衍生飛安隱憂，交通部及民航局也早就籌建因應小組，討論遠航經營危機、經理人異動及遠航資金調度等問題。不過，遠航董事長張綱維受訪時則駁斥，「笑話一則！」遠航甚至到台北地檢署按鈴控告週刊和撰稿記者。

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