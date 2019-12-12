遠航停業旅客急問退票⋯失業地勤面露無奈　與民眾溝通過程火爆

▲遠航櫃台出現退票人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空宣佈自明日起無預警停業，松山機場遠航櫃檯一團混亂，湧入不少詢問機票問題的民眾，地勤人員脾氣也很不耐煩，遠航維修人員則不願接受訪問。搭機民眾陳小姐表示，遠航營運一直都有狀況，搭機氛圍不對，早有預感會停業。

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遠航宣布停業，今日松山機場十分混亂，不少民眾剛接獲倒閉消息，湧入櫃檯詢問機票問題，如是否飛航、是否可退票等，遠航櫃檯人員在與民眾溝通的過程中，則明顯表現出不耐煩的態度。不過遠航櫃檯人員、維修人員都不願受訪，僅面露無奈。

▲遠航櫃台出現退票人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

得知遠航停業消息後，搭機民眾陳小姐趕往現場詢問明日機票是否可退，她表示，遠航停業處理不夠細緻，導致許多人權益備受影響，原本預定好的行程通通被打亂。

陳小姐說，遠航今年中就爆發停飛事件，她一直都認為遠航「怪怪的」，她舉例，某次搭機時在候機室等候時，突然更改登機門卻沒有廣播，還是她自己去找工作人員，然而也都找不到人協助，人員調度明顯有問題，直言「搭機就覺得氛圍不對，所以訂票的時候都不會訂，除了現場候位」。

▲▼遠航櫃台出現退票人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

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