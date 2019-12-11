【廣編】臺灣企銀創業界之先﹗「添好孕」優惠信用貸款　利率1.71%起

▲為了鼓勵生育並減輕民眾育兒負擔，臺灣企銀推出「添好孕」優惠信用貸款，以提供想生育、準父母及撫育5歲以下幼兒的父母所需資金。

圖、文／臺灣企銀提供

現代人生活步調忙碌，許多民眾為了生計埋首事業，而出現晚婚現象，加上工作壓力大導致受孕不易，為求子往往施行人工生育，造成經濟負擔加重，且傳統上國人對於產後身體調養相當重視，委由坐月子中心或產後照護之家辦理者蔚為風潮，另外新生兒出生後至5歲前，家計負擔也較重，為了鼓勵國人生育並減輕民眾育兒負擔，臺灣企銀推出「添好孕」優惠信用貸款，以提供想生育、準父母及撫育5歲以下幼兒的父母所需資金。

臺灣企銀秉持愛與關懷的服務精神，對於善盡企業社會責任一直不遺餘力，為響應政府鼓勵生育政策，致力推動「添好孕」優惠信用貸款，自105年4月開辦以來，累計已承做上千件，撥貸金額達5.6億元，反應相當熱烈，且108年1至11月女性獲貸比率較107年同期提升3.12﹪，該行希望藉由此專案貸款鼓勵生育，協助年輕人獲得資金，以減輕經濟負擔。



【添好孕優惠信用貸款】

貸款金額最高100萬元，期限最長7年，利率1.71%起

歡迎想圓生子夢、準父母及育有5歲以下幼兒的父母，檢附人工生育、懷孕的證明文件或幼兒出生證明，洽臺灣企銀各地分行辦理。

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