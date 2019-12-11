　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退將羅文山收千萬政治獻金幫連任！台聯疑「馬英九涉入」今北檢提告：求嚴辦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

陸軍退將羅文山擔任中華黃埔四海同心會會長期間，涉嫌收受中國大陸政協委員許智明千萬元政治獻金，協助前總統馬英九競選2008年總統，遭到判刑2年半，而台灣團結聯盟也因此懷疑馬英九涉入此案。對此，台聯法律顧問曾進元律師、不分區立委候選人高基讚、文宣部主任潘厚勵11日上午到台北地檢署按鈴控告馬英九違反政治獻金法。

▲▼馬英九疑涉收政治獻金，台聯今赴北檢提告。（圖／記者劉昌松攝）

▲馬英九疑涉收政治獻金，台聯今赴北檢提告。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，羅文山涉於2008年、2010年、2012年，分別收受許智明各50萬、100萬、10餘萬元港幣的政治獻金，做為四海同心會的會務使用，羅不僅未於2個月內辦理繳庫也未向監察院申報，還擅自挪用捐獻，將其中部分捐款存入自己與妻子帳戶，過了許久才匯入四海同心會專戶，且匯入與收受的款項數額顯有出入，因此被依涉違反政治獻金法與業務侵占罪起訴，法院審理後也依法將他判刑2年半。

▲▼馬英九疑涉收政治獻金，台聯今赴北檢提告。（圖／記者劉昌松攝）

▲馬英九疑涉收政治獻金，台聯今赴北檢提告。（圖／記者劉昌松攝）

全案歷經3年多審理，羅文山也曾出庭時表稱，收到的款項是用來協助馬英九競選2008年總統。對此，台聯也質疑馬英九涉入此案，因此11日上午由法律顧問曾進元律師、不分區立委候選人高基讚、文宣部主任潘厚勵到北檢按鈴控告。

高基讚表示，羅文山都已經因為此案被判刑，那馬英九「豈無透過其他白手套，間接捐贈政治獻金或助選之嫌疑？」另外，潘厚勳也提出質疑，國民黨總統大選，無論直接或間接違法收受中國政協的海外政治獻金，還讓許智明進總統府表達感謝，「馬英九和當時的府方高層敢說不知道這個捐款嗎？」

不過，對於種種指控，馬英九辦公室則表示，馬英九連中共最高領導人都見過面了，台聯炒作見了那些所謂有政協背景的人，只有兩個字，「無聊」，且他任內的接見都有紀錄在案，從未涉違法情事，因此禁得起檢驗。

他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

目睹妻女遭火噬...駕駛嘶喊「救她們」！警忍痛通知　老父反堅強淚謝：辛苦了

過馬路突折返！騎士急煞機車秒噴飛　她慘被撞成腦出血...怒告過失結局竟反轉

孫女睡午覺...外公闖房摸透！口水狂流：身材像外婆年輕時～她嚇壞扭身抵抗

ET快訊
超多人發熱衣穿錯了！UNIQLO部長教「正確穿法」
小禎15年前清純長相起底！靠李進良變臉…網愣：看不出是同一人
《炮仔聲》女星驚爆4月提離婚　2兒子「無預警」被送走崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

擅將閨蜜加入政黨還幫繳500元黨費　女挨告偽造文書不起訴

5千陸客「假交流名義來台」　疑人頭協會助發「邀請函」突破國境管制

遭藍委拍帽推擠今出庭　保六女警聲明：生活大受影響盼恢復平靜

H奶劉樂妍罵統促黨導演「王八蛋」挨告　開庭她狂飆：他是垃圾、人渣

證人有傳染病怎麼辦…士林地院秀科技邀唐鳳遠距模擬：期待審理更人性

離奇！苗栗男上完大夜班騎車自撞彈飛　「上半身趴護欄」喪命　　

爸爸帶小孩進摩鐵假裝說「媽媽沒跟」　警臨檢：她是通緝犯躲在廁所！

退將羅文山收千萬政治獻金幫連任！台聯疑「馬英九涉入」今北檢提告：求嚴辦

冬夜寒流中她怪異獨行...感情不順想不開　雞婆瑞芳警關懷救回

彰化纖維工廠大火「鐵皮屋塌陷」　業者救出祖先牌位

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

擅將閨蜜加入政黨還幫繳500元黨費　女挨告偽造文書不起訴

5千陸客「假交流名義來台」　疑人頭協會助發「邀請函」突破國境管制

遭藍委拍帽推擠今出庭　保六女警聲明：生活大受影響盼恢復平靜

H奶劉樂妍罵統促黨導演「王八蛋」挨告　開庭她狂飆：他是垃圾、人渣

證人有傳染病怎麼辦…士林地院秀科技邀唐鳳遠距模擬：期待審理更人性

離奇！苗栗男上完大夜班騎車自撞彈飛　「上半身趴護欄」喪命　　

爸爸帶小孩進摩鐵假裝說「媽媽沒跟」　警臨檢：她是通緝犯躲在廁所！

退將羅文山收千萬政治獻金幫連任！台聯疑「馬英九涉入」今北檢提告：求嚴辦

冬夜寒流中她怪異獨行...感情不順想不開　雞婆瑞芳警關懷救回

彰化纖維工廠大火「鐵皮屋塌陷」　業者救出祖先牌位

農委會媒合台東釋迦產業　拓展新南向市場通路

神秘大戶尾盤敲進9257張　台積電319元天價作收

擅將閨蜜加入政黨還幫繳500元黨費　女挨告偽造文書不起訴

早上外出買菜下午才能回家　公路總局補助「幸福巴士」解決行的困難

侯友宜若中槍命危　囑妻放棄急救：讓我好好走

台東天后宮宣布：2020年元宵傳統神明遶境　恢復辦理2天活動

5千陸客「假交流名義來台」　疑人頭協會助發「邀請函」突破國境管制

2019亞洲盃經典健力賽　台東小將奪3銀4銅

重製版2020年登場　回顧5件《惡靈古堡3》的小秘辛

中義混血Aprilia「GPR250」重機亮相　入門級運動仿賽新對手

社會熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

潤寅百億詐貸案　竟是川普出手掀風暴

東海女大生撞左轉車破頭亡　單親媽崩潰

男遭17歲妹脫衣猛搖　女友氣炸安全帽狂K

一家三口陪跑車　爸撞飛目睹妻女燒死

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

高雄女木材砸爆頭亡　同事燒紙錢

大安區深夜爆追逐戰　下車逃跑疑遭開槍

47歲爸不爽男嬰夜哭...狂毆致死

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

女房客晚3天繳租　50套房包租公狂砸她

更多熱門

相關新聞

回應《反滲透法》 國台辦：綠色恐怖

回應《反滲透法》 國台辦：綠色恐怖

民進黨將力拼《反滲透法》在年底前三讀，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11日）回應，民進黨通過修法等手段不斷進行政治操弄、煽動兩岸敵意、限縮打壓兩岸正常交流交往，「實際上已經造成台灣民眾，特別是台商台生人心惶惶、草木皆兵，在台灣社會造成了『綠色恐怖』。」

馬英九砲轟「反滲透法」

馬英九砲轟「反滲透法」

藍委要「蘇貞昌踹共」！政院接陳情書：3天內答覆

藍委要「蘇貞昌踹共」！政院接陳情書：3天內答覆

遭質疑與中共政協委員會面　馬英九：沒什麼了不起

遭質疑與中共政協委員會面　馬英九：沒什麼了不起

蘇貞昌挺警：國民黨不道歉還硬拗

蘇貞昌挺警：國民黨不道歉還硬拗

關鍵字：

羅文山政治獻金馬英九

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面