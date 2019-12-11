退將羅文山收千萬政治獻金幫連任！台聯疑「馬英九涉入」今北檢提告：求嚴辦

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

陸軍退將羅文山擔任中華黃埔四海同心會會長期間，涉嫌收受中國大陸政協委員許智明千萬元政治獻金，協助前總統馬英九競選2008年總統，遭到判刑2年半，而台灣團結聯盟也因此懷疑馬英九涉入此案。對此，台聯法律顧問曾進元律師、不分區立委候選人高基讚、文宣部主任潘厚勵11日上午到台北地檢署按鈴控告馬英九違反政治獻金法。

▲馬英九疑涉收政治獻金，台聯今赴北檢提告。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，羅文山涉於2008年、2010年、2012年，分別收受許智明各50萬、100萬、10餘萬元港幣的政治獻金，做為四海同心會的會務使用，羅不僅未於2個月內辦理繳庫也未向監察院申報，還擅自挪用捐獻，將其中部分捐款存入自己與妻子帳戶，過了許久才匯入四海同心會專戶，且匯入與收受的款項數額顯有出入，因此被依涉違反政治獻金法與業務侵占罪起訴，法院審理後也依法將他判刑2年半。

▲馬英九疑涉收政治獻金，台聯今赴北檢提告。（圖／記者劉昌松攝）

全案歷經3年多審理，羅文山也曾出庭時表稱，收到的款項是用來協助馬英九競選2008年總統。對此，台聯也質疑馬英九涉入此案，因此11日上午由法律顧問曾進元律師、不分區立委候選人高基讚、文宣部主任潘厚勵到北檢按鈴控告。

高基讚表示，羅文山都已經因為此案被判刑，那馬英九「豈無透過其他白手套，間接捐贈政治獻金或助選之嫌疑？」另外，潘厚勳也提出質疑，國民黨總統大選，無論直接或間接違法收受中國政協的海外政治獻金，還讓許智明進總統府表達感謝，「馬英九和當時的府方高層敢說不知道這個捐款嗎？」

不過，對於種種指控，馬英九辦公室則表示，馬英九連中共最高領導人都見過面了，台聯炒作見了那些所謂有政協背景的人，只有兩個字，「無聊」，且他任內的接見都有紀錄在案，從未涉違法情事，因此禁得起檢驗。

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