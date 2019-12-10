馬英九砲轟「反滲透法」：掌權者羅織罪名、對付人民與政敵的工具

▲馬英九出席「反滲透法草案」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團10日舉辦《反滲透法》草案公聽會，前總統馬英九擔任貴賓，他在會中痛批，《反滲透法》表面上是為防止「境外敵對勢力」入侵，實際上卻將成為掌權者羅織罪名，對付人民與政敵的工具，簡直讓台灣社會回到有《懲治叛亂條例》、《檢肅匪諜條例》、舊《刑法》一百條的戒嚴與動員戡亂時代。馬英九表示，當看到一項侵犯人民自由、傷害民主法治的違憲惡法「反滲透法」將被強行通過，他有責任站出來反對，以捍衛中華民國立國的自由民主價值。

馬英九指出，現行《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》、《政治獻金法》、《公民投票法》及《遊說法》等法律，都已明文禁止境外勢力在國內從事相關政治活動；民進黨也才剛剛修訂了《刑法》、《兩岸人民關係條例》、《國家機密保護法》、《國家安全法》等「國安五法」，對於需要防範的不法行為，都已經有詳細規定，也能有效執行。這證明現有法律的規範已經足夠，實在沒有必要再疊床架屋，另訂《反滲透法》。

馬英九表示，這樣一部涉及「國家安全」與「人民權益」衝突的法案，只有民進黨版，沒有行政院版，更是大大不妥。因為這個法案未來要由行政院各部門執行，相關部會當然應該參與法案的制定，才能避免侵犯人民權益或影響政府機關運作。 民進黨破壞這個程序，毫無正當性。

馬英九說，法案中對於「境外敵對勢力」及「滲透來源」等名詞的定義空泛模糊，幾乎所有中國大陸的公、民營機構組織，都可被解釋為「滲透來源」。未來任何人與這些機構組織往來，就可能觸法入罪。這不僅包括在大陸的臺商、臺生、臺眷、或每年訪問大陸約五百萬台灣旅客，都面臨極大的風險。

另外，馬英九擔憂，由於法案還規定，「任何人受滲透來源指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助者」，都要受罰，因此即使是一般臺灣民眾，在不知情的情況下接受委託，在臺灣從事合法行為，也將面臨刑責。這種無所不包的立法內容，在「滲透」這個不確定的法律概念下，賦予《反滲透法》過大的權力，使人人都可能成為虞犯或預備犯。任何人或團體都有可能被扣上與「境外敵對勢力」勾結的罪名。

馬英九認為，《反滲透法》表面上是為防止「境外敵對勢力」入侵，實際上卻將成為掌權者羅織罪名，對付人民與政敵的工具。這簡直讓臺灣社會回到有《懲治叛亂條例》、《檢肅匪諜條例》、舊《刑法》一百條的戒嚴與動員戡亂時代，痛批民進黨立委竟然大開倒車，在總統大選前突然提出這一部令人大發思古幽情的惡法，寧不予人有恍如隔世之感嗎？民進黨的委員們：午夜夢迴，你們難道沒有一點愧對先人的內疚嗎？

馬英九表示，《反滲透法》形塑「境外敵對勢力」滲透來臺的恐共氛圍，製造紅色恐慌，就像是釋放出《哈利波特》一書裡阿茲卡班監獄的「催狂魔」，催化人民的恐懼感，說穿了，就是要藉此騙選票，奪取政治利益。這樣的法律一旦通過，何止是綠色恐怖，更將使得臺灣籠罩於新「麥卡錫主義」的幽靈之下。

馬英九呼籲，民主是臺灣傲人的成就，我們不該再犯70年前美國曾犯的錯誤，我們反對這項法案，也要呼籲支持這項法案的民進黨委員牢記，當年黨外前輩爭取臺灣言論自由，推動民主改革的歷史，民進黨許多大老昨天不就在臺北市圓山飯店紀念美麗島事件40週年嗎？懇請民進黨委員放下意識形態與黨派私利，發揮道德勇氣與血性良知，停止推動「反滲透法」的立法工作，以免讓惡法傷害臺灣的民主，讓國會蒙羞－陷入恥辱和惡名。