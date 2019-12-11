UBA／陳孝禹研究所改披義守　驚險勝大學東家中州

▲義守大學陳孝禹。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

義守大學10日最終85：82驚濤駭浪擊敗中州科大守住主場，搶下108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第3勝，累計3勝2敗，緊咬5連勝的臺師大、4勝1敗的政大，暫排本階段與賽八隊的第三。

出身HBL名校能仁家商的吳彥侖，先發36分鐘兩分球10投中7、三分球7投中3，攻下23分、7籃板及助攻、火鍋各2、抄截1，繼上役「高雄內戰」對高師大之後，連2場都進3個三分球同拿23分，但上役輸今天贏，且是攸關晉級八強的重要一勝，更是上季準決賽第四節他飆4枚三分彈、領軍戲劇性氣走臺師大，首晉冠軍賽以來，又一次關鍵演出。

吳彥侖說：「領先二十分打到變落後，一來中州改守二三區域聯防，我們的球一直在外流動，少見切傳或突破，二來中州的動位投籃執行很成功，我們老漏老線，而陷苦戰。」

他強調，身為學長，決勝期當然要跳出，最後那兩個play球又剛好到他手上，選擇自己來，且未刻意投三分，順勢切入及出手。

▲義守大學呂威霆。（圖／大專體總提供）

另外，104學年度起披中州戰袍，打3年一級、1年二級（105學年度）的射手陳孝禹，上季畢業後考進義守研究所，本季改以義守碩一身分延續UBA生涯，10日首度面對老東家，替補24分鐘最擅的三分球4投中4拿12分，命中率百分百，且泰半戰事吃緊時進球，也是重磅表現。

陳孝禹說：「心理微妙、複雜，到底在中州待了4年，情感很難切割，但比賽殘酷又現實，零和遊戲，還是得公私分明，尤其隊友變對手的第一次遭遇，誰都不想輸球，乃至雙方都尋求晉八強，肯定得拋開個人，全力求勝。」

104學年度起與陳孝禹並肩作戰4年，且默契十足的的中州碩一主控陳柏宏，首度與陳孝禹化友為敵，先發39分鐘三分球15投中5、進帳18分、6籃板、3助攻、2抄截，帳面數字略優陳孝禹，也是開季個人最佳演出，但中州輸球。

陳柏宏說，賽前了解與陳孝禹對上這一天遲早會來，已有心理準備，許智超教練也要大家平常心面對，尤其第二節起守二三區域，沒刻意一對一守盯陳孝禹，他的準頭也反映在那幾個進球。

▲中州科大陳柏宏。（圖／大專體總提供）

陳孝禹一樣不吝誇陳柏宏說，他的三分向來很準，今天再一次證明，但球場上沒有永遠的隊友、敵人，輸贏，也又一次建立在此的惺惺相惜。

義守迄今3勝都是奇數場次、2敗各輸給臺師大、高師大，則都是偶數場次，11日第6戰將逢政大，女教頭謝玉娟說，力拚本季第一個連勝，送給這個階段雙登場的徐鉦順、羅建斌。

呂威霆、邱忠博今天合扛中州外援班霸，11日將逢政大「新籃板怪咖」丁恩迪，兩人說，難度雖高但絕無懼色。

中州開季2連勝後吞下3連敗，三分球33投中13，白薩8投中4拿生涯最高的24分，開季連5場上雙、至少15分，斑霸20分、14籃板含7個籃板，連2場、開季第3次「雙十」，蘇格爾9分、14籃板，沙鹿三分球6投中2得9分。

教頭許智超說，這一敗的確不利搶八強，但本階段最後兩戰逢臺科大、政大將全力搶勝，陳孝禹換穿戰袍，欣見他在義守找到另一個舞台，也要謝謝教練謝玉娟的照顧。