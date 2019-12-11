伊朗政治拘留法國學者　馬克龍：美國在內的3邊關係變複雜

▲法國總統馬克宏與伊朗總統羅哈尼於聯合國大會期間會面。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

伊朗在7月以涉嫌串謀破壞國家安全利益的研究等理由，拘留了阿德爾卡赫（Fariba Adelkhah） 和馬爾卡爾（Roland Marchal）這2位法國學者，至今已有半年之久。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）10日表示，希望伊朗當局立即釋放，不然這會讓法國一來一直在美伊2國做為中間人的努力，變得複雜許多。

人類學家阿德爾卡赫被指控從事間諜活動，而巴黎國際科學研究中心的馬爾卡爾則是被以共謀危害國家安全定罪，雙雙被伊朗當局拘留在德黑蘭的埃文監獄（Evin)。

埃文監獄是著名的政治監獄，建造於1972年，可容納1.5萬名犯人，20到30名囚犯會生活在同一個空間內，惡劣的衛生條件下無法獲得完善的醫療服務。

雖然在7月就被捕，但2人的消息在10月中才透過新聞報導爆出，親屬和法國當局一直保持沉默，希望能促進談判，但卻無濟於事。伊朗自從美國退出核協議之後，伊朗不斷利用人質，希望在談判中向西方政權施加壓力，雙邊制裁意圖的逮捕也一直在增加。

馬克宏在10日推特上表示，在這個國際人權日，想到了被拘留在伊朗的阿德爾卡赫和馬爾卡爾，無辜的牢獄之災讓人無法接受，在此向羅哈尼（Hassan Rouhani）總統喊話，立即釋放他們。