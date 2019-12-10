女友打一掌！27歲男「內臟移位」被打歪　斷層照慘烈曝光

▲女友輕輕一掌，27歲男內臟被打歪，主因竟是罕見疾病...（圖／翻攝自廣州日報）

記者柯沛辰／綜合報導

女友輕輕打了一掌，竟差點鬧出人命！廣東省梅州27歲麥姓男子日前跟女友嘻笑打鬧，不料腹部被拍了一下，竟出現劇烈疼痛、呼吸不順等症狀，緊急送醫後才發現腹腔內臟已經移位。

根據《廣州日報》報導，麥男是一名客運司機，到廣州工作5年多，前陣子跟相戀2年的女友打鬧時，對方輕輕一巴掌打在他腹部上，沒想到隨即出現劇痛、呼吸困難、胸悶胸痛等，被緊急送往白雲區中醫醫院。

醫生馮錦杭進行一系列檢查後，確定麥男患有罕見的「先天性橫膈疝氣」，主因是橫隔膜先天發育缺損，導致胃、小腸等臟器進入胸腔，通常患者會出現腹脹、腹痛、胸悶或呼吸困難等症狀，若不及時救治，很可能出現腸胃壞死、穿孔，甚至危及生命。

馮錦杭當機立斷，進行腹腔鏡下膈疝修復手術，並請外二科主任孔連廣主刀，除了將跑到胸腔的臟器移回原位，也縫合了缺損的橫隔膜，所幸手術過程順利，麥男術後回復狀況也相當良好。孔連廣指出，「這種病診斷較為困難，一經診斷必須立即手術。」

麥男感激地說，「當時以為只是胸悶胸痛，休息一下就好，誰知道活動後更痛了，多虧白雲區中醫醫院外二科醫師的高超醫術，才使我轉危為安。」

▲橫隔膜縫合前。（圖／翻攝自廣州日報）

▲橫隔膜縫合後。（圖／翻攝自廣州日報）