調查局推新一代看板娘　樂團女主唱破億元吸金案…逛PTT黃國昌臉書挖線索

▲ 調查局新一代的形象調查官站在學長姊的看板前合影。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部調查局公布10年來首度更新的機關形象簡報，內容涵蓋調查局肅貪、防範洗錢、兩岸工作等現代業務，同時選出5名各有專長的形象看板調查官，除了有挖掘出上億元吸金案的女調查官，平時其實是自組樂團的女主唱外，原來還有調查官喜歡上PTT八卦版挖掘犯罪線索，證實不好鄉民內心的好奇。

調查局多媒體簡報影片，主要是提供外賓或學生等團體參訪時觀賞，調查局長呂文忠10日主持最新多媒體簡報影片首映時表示，現在的簡報影片已是10年前拍攝，近年來調查局包括防範洗錢業務、營業秘密、資安、兩岸業務等許多工作內容與技術更新，希望透過新的多媒體簡報，讓參訪民眾更了解現代調查局的改變。

▲形象調查官鄭仰(左至右)、李穎、徐巳烜。（圖／記者劉昌松攝）

除了簡報影片外，由呂文忠親自挑出的3男2女形象代表也各有來頭，最資深的徐巳烜(音同選)是調查班48期結業，目前在台北市調處肅貪組工作，平時喜歡瀏覽PTT八卦版和立委黃國昌臉書等網路資源，找尋可偵辦案件。49期結業的張智鈞畢業於師大運動與休閒管理研究所，曾在緝毒工作上參與破獲多起走私、製毒工廠案，目前承辦經濟犯罪業務。

▲形象調查官 張智鈞(左至右)、黃佳莉。（圖／記者劉昌松攝）

調查班51期第2名結業的黃嘉莉，曾在銀行工作，通過CFA特許金融分析師Level1，並有證券商高級業務員等多項金融證照，目前在台北處政經站，主要負責聯繫財經部會、金融機構，負責財經輿情與犯罪發掘。

52期結業的李穎也同樣在政經站工作，曾主動發掘出上億元大型基金案件，辦案之餘還有另一個身分，就是自組BAND擔任女主唱，也曾在「愛心地球公益音樂會」演出。而53期結業的鄭仰，畢業於清大資訊應用研究所，喜歡鑽研了解並鑽研最新犯罪手法，私底下要求自己每年至少爬1座百岳、跑1場馬拉松，希望藉此保持工作上專注辦案的動力。

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