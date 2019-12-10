　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

調查局推新一代看板娘　樂團女主唱破億元吸金案…逛PTT黃國昌臉書挖線索

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 調查局公布最新版多媒體簡介影片及形象調查官 李穎(左至右)、黃佳莉、鄭仰、張智鈞、徐巳烜。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 調查局新一代的形象調查官站在學長姊的看板前合影。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部調查局公布10年來首度更新的機關形象簡報，內容涵蓋調查局肅貪、防範洗錢、兩岸工作等現代業務，同時選出5名各有專長的形象看板調查官，除了有挖掘出上億元吸金案的女調查官，平時其實是自組樂團的女主唱外，原來還有調查官喜歡上PTT八卦版挖掘犯罪線索，證實不好鄉民內心的好奇。

調查局多媒體簡報影片，主要是提供外賓或學生等團體參訪時觀賞，調查局長呂文忠10日主持最新多媒體簡報影片首映時表示，現在的簡報影片已是10年前拍攝，近年來調查局包括防範洗錢業務、營業秘密、資安、兩岸業務等許多工作內容與技術更新，希望透過新的多媒體簡報，讓參訪民眾更了解現代調查局的改變。

▲▼ 調查局公布最新版多媒體簡介影片及形象調查官鄭仰(左至右)、李穎、徐巳烜。（圖／記者劉昌松攝）

▲形象調查官鄭仰(左至右)、李穎、徐巳烜。（圖／記者劉昌松攝）

除了簡報影片外，由呂文忠親自挑出的3男2女形象代表也各有來頭，最資深的徐巳烜(音同選)是調查班48期結業，目前在台北市調處肅貪組工作，平時喜歡瀏覽PTT八卦版和立委黃國昌臉書等網路資源，找尋可偵辦案件。49期結業的張智鈞畢業於師大運動與休閒管理研究所，曾在緝毒工作上參與破獲多起走私、製毒工廠案，目前承辦經濟犯罪業務。

▲▼調查局公布最新版多媒體簡介影片及形象調查官 張智鈞(左至右)、黃佳莉。（圖／記者劉昌松攝）

▲形象調查官 張智鈞(左至右)、黃佳莉。（圖／記者劉昌松攝）

調查班51期第2名結業的黃嘉莉，曾在銀行工作，通過CFA特許金融分析師Level1，並有證券商高級業務員等多項金融證照，目前在台北處政經站，主要負責聯繫財經部會、金融機構，負責財經輿情與犯罪發掘。

52期結業的李穎也同樣在政經站工作，曾主動發掘出上億元大型基金案件，辦案之餘還有另一個身分，就是自組BAND擔任女主唱，也曾在「愛心地球公益音樂會」演出。而53期結業的鄭仰，畢業於清大資訊應用研究所，喜歡鑽研了解並鑽研最新犯罪手法，私底下要求自己每年至少爬1座百岳、跑1場馬拉松，希望藉此保持工作上專注辦案的動力。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

熟女應徵富商包養被打槍　換上正妹照騙200萬…還找前夫代領錢

面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

PChome控蝦皮逆轉勝！檢認證：分手是為了更美的相遇...暗諷送貨慢

ET快訊
女服務生長髮捲入製麵機！「剩雙腳在外」慘死　157秒畫面全錄
謝忻新節目被腰斬！「金主抽腿不錄」連生計都出問題
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高中生借錢買9萬機車！遭設局簽156萬本票　慘背「266%重利」還被暴打嚇瘋

年薪300萬竹科男「擁50套房當包租公」　女房客晚3天繳租…他抓狂砸人

調查局推新一代看板娘　樂團女主唱破億元吸金案…逛PTT黃國昌臉書挖線索

快訊／媽媽困火場亡！台中男「搶救失敗」崩潰…全身30%二度燒傷送醫

面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐

快訊／「摔在消防隊前！」基隆男從停車場墜樓亡　媽媽：我陪他兩天了

台3線南下116K處車禍！男疑車速過快自撞山壁...「卡水溝」送醫搶救亡

顏值肌力高雄警拚消防猛男六塊肌　女網友：好想為你生小孩

快訊／台中龍井住宅火警！1女命危、1男二度燒燙傷...家屬火場外焦急等待

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

高中生借錢買9萬機車！遭設局簽156萬本票　慘背「266%重利」還被暴打嚇瘋

年薪300萬竹科男「擁50套房當包租公」　女房客晚3天繳租…他抓狂砸人

調查局推新一代看板娘　樂團女主唱破億元吸金案…逛PTT黃國昌臉書挖線索

快訊／媽媽困火場亡！台中男「搶救失敗」崩潰…全身30%二度燒傷送醫

面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐

快訊／「摔在消防隊前！」基隆男從停車場墜樓亡　媽媽：我陪他兩天了

台3線南下116K處車禍！男疑車速過快自撞山壁...「卡水溝」送醫搶救亡

顏值肌力高雄警拚消防猛男六塊肌　女網友：好想為你生小孩

快訊／台中龍井住宅火警！1女命危、1男二度燒燙傷...家屬火場外焦急等待

韓國瑜：這場大選是乞丐與王子的戰爭

高中生借錢買9萬機車！遭設局簽156萬本票　慘背「266%重利」還被暴打嚇瘋

美國會達成國防授權法共識　制裁土耳其…強勢回應北韓核武

一銀第一個海外分行　關島分行在地經營42年　喬遷精華區

高雄還是又老又窮？　韓國瑜：我不是魔術師，不可能一下麻雀變公主

柏林貓熊雙胞胎出生滿百日　園方取名夢圓、夢想

遭酸「妖怪大姑」又被譏「演大嬸」　江宏傑姊姊崩潰關家裡

尾牙菜單超心酸！KTV一桌700元吃「10道小菜」　員工傻眼：難怪一半人不去

高雄流行音樂中心2千萬預算全被藍議員刪光！　挨轟倒退回「文化沙漠」

【美國2020大選】各黨派總統候選人的對中政策是什麼？

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

1票落選提告反倒贏2票　法官判國民黨籍村長當選無效

耕莘暗黑傳統？逼學弟抽籤幫尻尻

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

即／北市公車右轉撞行人！女慘被捲入車底　送醫搶救

國一北上火燒車　回堵17公里

小吃店驚傳撞擊聲！火辣闆娘無助拍門淚崩：救救我

晶華失火「香奈兒包全黑」　雙方互告求償

按摩妹曝會館潛規則！見男客一度軟腳諷：沒感覺

更多熱門

相關新聞

龍巖爆2年吸金3億　前副總父子偵訊

龍巖爆2年吸金3億　前副總父子偵訊

殯葬業龍頭龍巖公司傳出南區副總吳祥志，指示部屬，以高利招攬客戶，2年吸金逾三億元，疑似違反銀行法，目前吳祥志正在市調處接受調查。

【王立強案】玩具槍也是槍，假特工也能真傷韓

【王立強案】玩具槍也是槍，假特工也能真傷韓

【王立強案】「人質外交」行得通嗎？

【王立強案】「人質外交」行得通嗎？

快訊／向心夫妻二度遭傳喚！偵訊2小時

快訊／向心夫妻二度遭傳喚！偵訊2小時

臉書文「陳菊貪污500億」　調查局：假訊息

臉書文「陳菊貪污500億」　調查局：假訊息

關鍵字：

調查局形象看板調查官多媒體簡介

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳子玄簽字離婚！斷開大14歲老公陳建隆

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

《長江七號》惡霸小胖11年後變身！美少女近照曝光

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面