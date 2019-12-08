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「想開車撞我！」賣魚郎送貨遭2女踹車　4男衝過來喊打…員警也遭攻擊

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▲▼2醉女嗆警，警方將他們上銬逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼2醉女嗆警，警方將他們上銬逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名男子開車要去市場下貨，行經巷弄內時，突然跑出2名酒醉女子對車猛踹，男子驚恐想要倒車，此時醉女大喊「還想撞我！」，旁邊4名男性友人立刻將車圍住對他辱罵並敲打車門，警方獲報到場，6人全身酒味不願配合還與警員發生推擠，待支援警力趕至將他們帶回偵訊，依社會秩序維護法、妨害公務、毀損偵辦。

▲▼2醉女嗆警，警方將他們上銬逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

8日凌晨5時許，51歲許姓男子載著魚貨要去市場，行經新北市中和區景新街355巷時，車身突然遭喝醉的22歲陳姓、29歲沈姓女子猛踹，許男降窗想問個究竟隨即聞到濃濃酒味，由於巷弄狹小趕緊倒車不敢前進，此時陳女突然大喊「還想開車撞我！」

此時陳女4名男性友人衝上前來將車圍住，並用手敲打車窗，要許男下車理論，他擔心遭到不測趕緊報警。警方獲報到場時，6人囂張地不斷對警員嗆聲，更不願配合地與警員發生推擠拉扯還出手攻擊，造成2名警員分別左手紅腫及臉部受傷。

沒多久支援的警員到場，以優勢警力將全身酒味的6名男女壓制上銬帶回派出所偵訊，6人異口同聲直指許男開車撞人，警方將調閱相關監視器釐清，訊後依社會秩序維護法、妨害公務、毀損移送偵辦。

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