起底27歲「轉筆男神」！他出身名門擁有「魔鬼級手速」…網讚：魔幻神技

▲轉筆佼佼者李放。（圖／翻攝自人民日報）

記者鄭思楠／綜合報導

提到轉筆，相信大部分的人在學生時代都有玩過。這項看似簡單的指尖運動，如今在大陸被玩出了花，不僅有固定流派、套路，還有全國賽、世界盃、幾百萬人交流探討的專業論壇。27歲的李放就是「轉筆圈」無人不知、無人不曉的大神級人物，他的神技讓所有看過的人為之驚歎。

據《錢江晚報》報導，一支20到30公分的筆，一會兒在指尖打著轉，一會兒在掌心停留片刻，一會兒從食指轉到小指，一會兒再倒著飛回起始點。在普通人眼裡這番酷炫的動作就像雜技一樣，但在轉筆人的手中，或許只是一個簡單的技巧。

剛開始玩轉筆，李放坦言只是一個習慣，「國中、高中男生都會不自覺地玩一下，轉著轉著，就會覺得好像有點門道。」那時，高級的轉筆技巧在大陸並沒有那麼流行，他都是靠看國外影片來學習，寫作業之餘的時間幾乎筆不離手。

▲很多人拿筆的時候都會轉轉。（圖／翻攝自人民日報）

因為筆轉得越來越酷炫，李放在同學心裡成了「神」一樣的存在，「我喜歡和人分享，所以每個課間，我座位邊肯定是最熱鬧的地方。」在他的帶領下，年級裡轉筆的同學越來越多，以至於最後老師不得不下令，禁止在校園內看到這項「指尖運動」。

此後，李放一發不可收拾，在轉筆圈漸漸出了名，2011年在第一屆智高杯大陸轉筆大賽取得了季軍的成績，2012年出國留學期間還特意去拜見了泰國世界冠軍SpinnerPEEM。2013年，昔日在舞台表演的他成為了第三屆大陸轉筆大賽的評委，「那時沒有想過未來，就是很純粹地喜歡這項運動。」

除了自己跟著國外影片練，李放後來自己也成了「傳播源」。2年時間裡，他上傳了上百個影片，其中既有十幾秒的動作解析，也有幾分鐘的完整套路教學，「那時候我是整個論壇上最大的版主，影片最高點閱量有二十幾萬。」

▲玩轉筆的年輕人。（圖／翻攝自人民日報）

雖然很多人都轉過筆，但是李放說，玩的筆和日常用來寫字的筆還是有很大區別的，轉筆講究一個平衡，所以日常絕大多數的筆是沒辦法做出那麼多技巧的，「進口筆筆頭多為金屬，相比塑膠筆頭更易讓兩端受重，轉起來也更能掌握平衡。」如今，像這樣的筆，李放家裡已有上百支，而他也養成習慣，出門總會帶幾支形狀各異、不同材質的，跟著自己一起行走江湖。

除了筆有不同，轉筆的技巧招式也有很多。他表示，其實轉筆也像武術一樣，有各大流派，「像指尖柔軟靈巧的，是為柔美派；玩轉筆創意，出奇制勝的，也叫連結派；而熟習各種套路，甚至創造新套路的，則是專攻難度的暴力派。」

從同齡人中的「不學無術」到網路上的「轉筆大神」，轉筆對於李放的意義不僅是年少青春時最靚麗的一抹色彩，更給了他人生第一份認同感與榮耀。他說，玩轉筆除了年少時的好奇和熱愛，還有一部分來自於對家庭的「叛逆」，「我家比較特殊，爺爺奶奶爸爸媽媽都非常優秀，名校出身，所以給我的期待和壓力也超乎尋常。」

成績中游的李放另闢蹊徑，一門心思鑽在轉筆上，也終於把這條道走通，「那時候全家反對我轉筆，我爺爺還專門寫了封信，大意就是『轉筆即是玩物喪志，會毀我一生』。」他笑著說，「那封信我現在還留著，回頭看看還覺得挺有意思的。」

如今有了自己的事業，李放表演轉筆的時間越來越少了，但仍然在關注著這個圈子的一舉一動，「那時候是真心投入，現在就成了純粹的習慣，不甩兩下還有點不自在。」他2011年比完賽就出國留學，現在基本已退居二線，但講起轉筆雙眼依舊炯炯有神，「希望以後能有越來越多的人正面去看待這項運動。」

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