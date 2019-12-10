金門同鄉黃山料曝「她眷戀無框眼鏡斯文叔叔」　陳玉珍淚：曾愛錯一個人9年

▲陳玉珍9日出面談到過往情事不禁落淚。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨立委候選人陳玉珍的金門同鄉、新媒體公司「一件襯衫」創辦人黃山料，因最近她衝到外交部被門夾到手，想起小時候她到家裡找「叔叔」，為了追愛而狂敲大門。不過，陳則出面難過回應自己被消費了，「以前男女朋友之間的過往，常常不是外人知道的…我曾經愛錯一個人愛了9年」；她出面前一天也留言回嗆黃，「我跟以前男朋友的愛恨情仇，不是讓你在網路上公開評論用的。」

黃山料8日在臉書說，對陳玉珍的印象停留在小時候她莽撞衝進他家，對深愛的叔叔大喊「豪、豪、豪」。他表示，「她能在我面前假裝昏倒、哭鬧敲門，也對著世界大喊著她渴望的愛人名諱，只為求得心愛之人見她一面。她令人欽佩，她真的很擅長表演，20年過去，已然出師。她眷戀著那位無框眼鏡，談吐斯文，經常幫我修電腦的叔叔。我也喜歡叔叔，因為他在意著我們這些小孩。」

「我不確定玉珍阿姨是否記得我，我也從未稱呼她玉珍阿姨。」黃山料表示，「成長的過程，看見路邊插上了印有陳玉珍臉龐的競選旗幟，她每一次選舉都旗開得勝，她勝利的消息年年不絕於耳。而我依然會想起那位滿臉漲紅，猛力敲打我家大門，聲聲念念渴望奪得愛人，執念於達到目標的陳玉珍。」

▼陳玉珍9日出面談到過往情事不禁落淚。（圖／東森新聞）

▼黃山料出面談陳玉珍的情史。（圖／東森新聞）

而陳玉珍同天也在底下留言回嗆，「 這一類文青式的發言，我也可以寫得比你更好，只是我比你更重視別人的隱私…我不但記得你，而且我還記得你很有設計天份…但是請你不要把我跟把我的隱私，當作你來換取名聲的工具。」

陳玉珍說，「我跟以前男朋友的愛恨情仇，不是讓你在網路上公開評論用的，請尊重我的過去。不否認，我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲，你這樣講就太傷人。基於和你爸爸媽媽的關係，我也尊重你的長才，我不願意批評你，把別人的隱私、知道別人的隱私，用自己自以為是的角度說出來，是一種厚道的表現嗎？」

▲▼陳玉珍留言嗆黃山料。（圖／翻攝黃山料臉書）

《東森新聞》報導，黃山料當時小學三年級，爸爸的好朋友正是和陳玉珍關係特別的一位朋友，所以常可看到陳來到金門家中。他9日出面受訪回憶，「她會敲我家的門，很難過瘋狂大叫，臉整個通紅，一直很想見叔叔這樣子。然後，我那時候對她的印象就是瘋狂、很執著。」

黃山料表示，「第一次讓我看見愛情，愛情裡面有哭有鬧有尖叫，有整個鄰居都知道」；陳玉珍在愛情裡的表現很有戲劇張力，跟她現在在媒體上的戲劇張力就一樣瘋狂。

對於過往情事被掀出來，陳玉珍9日出面落淚說，「我覺得很傷心、我覺得很傷心，因為以前男女朋友之間的過往，常常不是外人知道的…我曾經愛錯一個人愛了9年，他不能用他自以為是的解讀，來解釋我的那一段過去。每個人都有可能會愛錯人，然後愛得很執著，那是年輕時候…本來就是會這樣，我從來沒有對以前的男朋友口出惡言。」

▼陳玉珍今年5月橫躺霸占立院主席台，環抱蔣萬安，引發網友討論。（圖／東森新聞）

陳玉珍原為國民黨籍，過去曾擔任過3屆金門縣議員，曾因不滿縣黨部提名作業，決定脫黨參選，並於今年立委補選中，以無黨籍候選人身分，贏過呼聲極高的國民黨候選人洪麗萍、無黨籍陳滄江，她也於8月恢復國民黨黨籍。

而陳玉珍曾因「萬安緊抱」，引來媒體關注。立法院會今年5月28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票，藍營立委一早就霸占主席台抗議，蔣萬安等人以肉身趴在主席台上，拖延局面；陳也爬到主席台上，以側躺之姿環抱蔣近10多分鐘，成為網友討論話題。

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