總獎金40萬等你來挑戰！　「東森盃捷運車站」設計策展大賽收件時間延長

▲第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽，送件時間延長至2月17日。（圖／ETtoday資料照）

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東森新媒體控股（股）份有限公司與政治大學等五所大專院校共同舉辦的「第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽」，自開放報名迄今收到許多民眾熱烈迴響，表達參加的意願，因此，主辦單位宣布開放更多的民眾參與，除原有的大專院校師生之外，另加開放一般民眾報名，並延長收件時間，從原訂2019年12月11日截稿，收件時間延至2020年2月17日。

東森新媒體控股(股)份有限公司總經理陳安祥表示，非常感謝全國大專院校師生對於「第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽」的熱情參與及支持！本次活動收到許多同學的回應，由於設計策展大賽需要對捷運車站進行整體規劃，參賽師生多半集中於詢問北捷車站的設計範疇、尺寸，同學普遍反應設計難度較高，建議主辦單位延長收件時間，讓同學有更多時間準備，為順應大家的期望，因此，宣布報名時間延長至2020年1月15日(三)，收件時間將延長至2020年2月17日(一)。

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▲設計策展大賽需要對捷運車站進行整體規劃，為給參賽師生更多時間準備，延長送件時間。（圖／記者姜國輝攝）

此外，主辦單位近日也收到各方好手詢問是否能一同參與此次競賽，因此，除了延長報名與繳件日期之外，也開放全國高中職同學一起來角逐，同時，進一步開放一般民眾投稿，不論是全國大專院校、高中職同學組隊參加的「專業組」、抑或是人人都可參加的「一般組」，都可自行選擇國父紀念館、古亭、公館三站其中一站，並以「寵物」、「節慶」和「公共議題」擇一主題發揮。

▲除了收件時間延長，同時也開放全國高中職學生與一般民眾參與。（圖／記者姜國輝攝）

為鼓勵大家多多投稿，除了全國大專院校、高中職同學組隊參加的「專業組」總獎金30萬、以及贊助單位自然美提供的保養品之外，新增的「一般組」前三名分別可以獲得五萬、三萬、二萬元的獎金，使得目前總獎金提高到40萬，歡迎對創意設計有興趣的高手們一同前來參賽。

本次競賽採先報名後繳件制，報名時間為即日起至2020年1月15日(三)止，線上繳件時間為即日起至2020年2月17日(一)。報名及繳件截止後，自2020年2月18日(二)至2020年2月29日(六)進行網路票選，並在2020年3月進行評審決選，預計於三月中旬公布得獎名單，歡迎大家踴躍報名參加，更多資訊請至活動網站查詢https://events.ettoday.net/metroaward2019/。

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