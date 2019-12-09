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昆明學餐推極佛心小火鍋　花43元「18配料+白飯」吃到爽

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▲ 雲南一間學生餐廳推出高CP值火鍋，18種配料、白飯吃到飽只要43元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

天氣越來越冷，正是適合吃上一鍋熱騰騰火鍋，暖暖身子的好時候。最近雲南省一間學生餐廳就推出一種「CP值爆高」的自助小火鍋意外，只要花費僅僅10元人民幣（約新台幣43元），就能享用一鍋包含了18種不同配料的火鍋，同時白飯、醬料全都無限量供應，讓學生們都忍不住大讚「未免太佛心！」

綜合陸媒報導，這間推出超豐盛佛心小火鍋的學生餐廳，是位於昆明醫科大學海源學院楊林校區的「6號食堂」，只要10元人民幣，就能同時吃到18種不同的配料，還額外贈送一份葷菜，加上白飯免費吃到飽以及各式醬料都有的豐盛醬料區，可以說是非常實惠。

學生提到，「一般在外面吃都要至少花上30、40元人民幣（約新台幣129～173元），不過在這裡吃的話，只需要花10元就可以吃這麼一大鍋，而且菜都很衛生」、「不只是能吃到的菜色種類多，這裡的湯底、醬料還有白飯都是免費的，冬天吃簡直是『暖心又暖胃』。」

對此，6號食堂的工作人員趙志梁說到，「我們的火鍋湯底包含麻辣、香辣、酸辣、清湯和酸湯，學生們可以根據自己的喜好做選擇，還可以提早訂製，雖然訂價只有10元，不過我們還是多少能賺一點，主要是為了服務學生」。他也補充，小火鍋讓學生餐廳內天天爆滿，每一天都能賣出近300份。

另一名6號食堂的工作人員黃斌補充，「餐廳引進這種自助小火鍋已經3年了，目的就是希望把同學留在這，透過豐富食堂的配料品種，讓同學吃得滿意又健康，同時我們也控管食品安全相關的問題，同學們能夠安心的在學校內用餐」。

網友看完後，紛紛在下方留言，「這也太便宜了，好適合冬天慢慢享用。」、「這麼能如此良心，社會人士已可以去吃嗎？」、「10元可以吃這麼多，我們學校5元才只能買幾片肉而已。」、「我強烈要求其他學校也跟進，推出這樣的自助的小火鍋。」、「這永遠都是別人的學校，好羨慕。」

►時間對我們來說完全沒用！

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