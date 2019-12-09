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美麗與實用一次滿足！聖誕禮物首選Dyson吹風機　甜蜜寵愛另一半　

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▲▼dyson,吹風機,聖誕節。（圖／Dyson提供）

▲每年聖誕節挑選禮物時，都希望禮物除了漂亮還能非常實用，一台可以撫平女孩三千煩惱絲的美型吹風機正好符合需求。（圖／Dyson提供，下同）

消費中心／綜合報導

溫馨的聖誕節即將到來，親朋好友們在此時相聚，享用大餐、交換禮物，也交換著對彼此一整年來的感恩和情意，對於戀人們來說，聖誕節更是年末對另一半表達愛意的重要節日，一邊思考著對方最想要什麼、一邊用心挑選的禮物，若是能讓愛人不只是在拆開禮物的那一刻非常開心，還能在日常生活中延續著這份喜歡和感動，那就太完美了！但許多男性是挑禮物的苦手，女友生日、交往紀念日、情人節以及即將到來的聖誕節，每個節日要送給女友什麼禮物，總是想破頭，有時還是送了會讓女友一臉尷尬的禮物，其實送禮的首要原則就是要送適合的和想要的，像是天天都需要使用的Dyson Supersonic™吹風機，許多人都會在特殊節日買來送給另一半，將最貼心好禮送進對方的心坎裡。

▲▼dyson,吹風機,聖誕節。（圖／Dyson提供）

愛美的女生總是希望天天都能以優雅姿態、完美登場，每天從早晨開始，就讓Dyson Supersonic™吹風機為男友的貼心行動助攻加分。特別起了一大早想幫女友吹整頭髮，卻因為吹風機不給力，反而讓女友森氣氣？新一代Dyson Supersonic™吹風機將造型集風吹嘴設計得更寬、更細，可吹送更為快速的氣流，能一次針對一個部分進行造型。有了Dyson Supersonic™吹風機，再手殘的男友都是造型神手，親愛的女友再也不怕昨夜睡亂頭髮，只需要隔天早點起床，坐在梳妝檯前，剩下的通通交給男友，一早就愜意放心地當個懶人女友。。

▲▼Dyson,聖誕節,吹風機。（圖／Dyson提供）

女友出門在外奔忙一整天，秀髮也跟著被蹂躪了一整天，一回家就想立刻梳洗沐浴，在熱氣中好好清潔頭髮和頭皮，讓身體舒爽起來，但是冬天洗完澡、走出溫暖浴室那一刻可就讓人不愉快了，濕髮一接觸到冰冷空氣瞬間冷到皮皮剉，這時暖心男友就該一秒拿起Dyson Supersonic™吹風機，幫女友吹走寒意，Air Multiplier™氣流倍增技術能夠增強氣流，快速吹乾頭髮，再選擇3段精密速度控制中的快速吹乾模式，即使女友髮量豐厚或長髮及腰，也能一下子就吹乾，呵護女友讓她不怕著涼，頭皮溫暖了，女友的心也因你暖和起來。

▲▼dyson,吹風機,聖誕節。（圖／Dyson提供））

Dyson Supersonic™吹風機更內建智慧溫控科技，有每秒超過40次衡量空氣溫度功能，避免持續的熱風高溫給秀髮帶來傷害，貼心的智慧設計，讓男友幫吹髮時不必膽顫心驚怕熱風燙著女友、吹壞髮質，能一邊輕鬆幫女友吹髮，兩人還能一邊愉快聊聊天交流彼此一天的生活。另外Dyson Supersonic™吹風機備有全新柔和乾髮吹嘴，能夠吹送溫和、較涼爽的氣流，女友是細軟髮質或是頭皮較敏感的人，也可以放心吹整，而且一樣能夠快速吹乾，縮短了吹髮時間，就能有更多時間擁著寶貝女友一起躺在床上、依偎放鬆。

▲▼dyson,吹風機,聖誕節。（圖／Dyson提供）

年末聚會一場接一場，人人臉上帶著精緻妝容、身穿時髦衣著出席約會，想吸住眾人目光，髮型其實是造型中不可忽視的隱藏細節，男友為女友完成整體時尚的貢獻就是送上Dyson Supersonic™吹風機，配備的順髮吹嘴，吹出平順氣流，營造自然清新的風格，還有改良後加長齒梳的捲髮烘罩，有助減少毛躁，讓頭髮捲度線條明確，微捲的髮絲更加自然，不論女友是直髮人或捲髮人都能隨心所欲打造想要的髮型，搭配瞬間冷風吹整，讓有著一頭光澤秀髮的女友與你，在聚會照片中將甜蜜永恆定型。

▲▼dyson,吹風機,聖誕節。（圖／Dyson提供）

新一代Dyson Supersonic™ 吹風機還推出了節日特別版，設計的專用底座能使吹風機精緻收納，為另一半家中妝點時尚擺設；今年聖誕節就讓你的滿滿心意化身為這一份實用又時尚的禮物，從頭開始守護女友的髮絲柔順、健康，時時陪伴在女友身邊，隨時提供溫暖吧。

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▲▼dyson,吹風機,聖誕節。（圖／Dyson提供）

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