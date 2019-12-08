美洲獅侵民宅咬死雪納瑞犬　女飼主奮力撬開獅嘴救寵物

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國南加州有一名婦人養了一隻名為彭巴（Pumbaa）的雪納瑞犬，她在週四（5日）凌晨時被彭巴給吵醒，不料門才一開，迎面而來的竟是美洲獅。婦人看見彭巴被美洲獅襲擊，企圖保護自己心愛的毛小孩，不料徒勞無功，還讓自己的手指被劃傷。

據《每日郵報》、《ABC7 News》報導，加州西米谷（Simi Valley）的夜空大道（Evening Sky Drive）在近日有美洲獅出沒，5日凌晨2時許，住在附近的一名婦女被自己所養的雪納瑞犬彭巴給吵醒，走出門一看，竟撞見了一頭美洲獅。

美洲獅隨後便對年僅6歲的彭巴展開攻擊，還對女飼主咆哮。飼主雖然試圖把美洲獅的嘴巴給拉開以救出彭巴，但最後還是無能為力，反而讓自己的手指多了幾道傷口。

▲ 美洲獅。（示意圖／達志影像／美聯社）

女飼主的哥哥布萊恩（Brian）表示，「她試圖撬開美洲獅的下巴以挽救自己的狗，因為她是如此的愛狗。」彭巴死後，布萊恩還透露，女飼主一直以來都有聽見彭巴死去的聲音。

在彭巴死前，其實還有另一隻狗遭到美洲獅的攻擊，並被送往當地一家動物醫院進行治療。當地目前已經派警員使用直升機搜索，雖然美洲獅有配戴跟蹤裝置，但仍未有尋獲，他們相信這頭獅只是逃回了住宅區北部的山坡上。

美國魚類及野生動物管理局（FWS）表示，自1890年以來，加州已發生16例山獅襲擊人類的事件，其中6例造成民眾死亡。美洲獅威脅了家犬、貓、家畜和野生動物的生命，如果有發現美洲獅應該立即回報文拉圖縣（Ventura County）的動物服務機構，美國魚類及野生動物管理局同時也建議民眾將寵物放在室內。

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