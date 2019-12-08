撿到媽媽的「粉色手槍」！他當玩具水槍塞嘴玩　一聲巨響後悲劇了

Two-year-old Lokhi Bloom often drank from a water gun. It's likely he believed his mother’s pink pistol was a toy when he shot himself. #EndFamilyFire #EndGunViolence #SafeStorage https://t.co/eKpgjT847x — EndFamilyFire (@EndFamilyFire) December 4, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名2歲男童洛基（Lokhi Bloom）在2018年10月時，趁著媽媽離開房間，撿起地上一把「粉色手槍」玩，而不懂事的他以為這是一把水槍，玩著玩著就把槍口放入嘴巴，一不注意槍枝走火，他就這樣遭受槍擊後不幸死亡。

家中如果有放置危險物品一定要多加注意啊！根據《太陽報》報導，洛基跟33歲的媽媽梅莉莎（Melissa Adamson）住在科羅拉多州，染有毒癮梅莉莎供稱，家中會有槍是為了要預防毒販上門找碴，自保用的，而事發當天她為了要跟姊姊講電話，暫時離開了房間。

梅莉莎說，她講電話講到一半就聽到一聲巨響，回房查看驚見洛基中彈倒地，儘管立即送醫急救，兒子仍被宣告死亡。報導中指出，警方在房中發現了一把斧頭、吸毒用具還有兩把洛基的玩具槍，研判洛基應該是誤將媽媽的真槍當作自己的玩具，誤放入嘴裡後開槍，導致死亡。

此外，調查期間，梅莉莎還說自己曾讓小孩服用毒品，並被法庭指控虐待兒童導致其死亡的罪名，被判處16至26年的有期徒刑。