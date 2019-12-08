影／開20年老賓士深夜下班途中遇死劫！自撞路樹高雄2兄弟雙亡

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市鳥松區神農路8日凌晨12時許發生一起死亡車禍。一輛自小客車行經神農路時，因不詳原因自撞路樹，強大撞擊力車輛幾乎成廢鐵黏在樹上，其他零件也噴飛散落一地，車上駕駛當場傷重不治，乘客救出送醫後也宣告不治。

▲強大撞擊力，自小客幾乎變成一堆廢鐵。（圖／記者洪正達翻攝）

▲強大撞擊力，自小客幾乎變成一堆廢鐵。（圖／記者洪正達翻攝）

經警方初步調查，車上兩人分別是41歲和37歲的邵姓兄弟，哥哥是駕駛從事中古車買賣，當時兩人下班正準備要返回鳥松區家，在神農路和松埔路口因不詳原因高速衝撞路樹，哥哥當場身亡，而副駕的弟弟則是被送往醫院急救，但最後還是宣告不治。

▲救護車到場時，駕駛已當場死亡。（圖／記者洪正達翻攝）

由於駕駛當場死亡無法進行酒測，目前警方已抽血檢驗當中，警方提到這部車賓士轎車車齡較高，為1998年出廠，是否為車械老舊，或是車速太快都還要鑑定，但當下車禍地點道路筆直，並無明顯彎道或路況，且現場無煞車痕跡，由於車子沒有裝行車記錄器，因撞擊地點非路口，也沒有路口監視器畫面，到底車禍發生的確切原因為何，都還有待警方進一步釐清。

▲仁武分局交通組長蕭士典 。（圖／記者洪正達攝）