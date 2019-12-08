百貨公司「內用禁供免洗餐具」　8縣市2020年元旦正式實施

▲8縣市2020年元旦起內用將禁止提供免洗餐具。（示意圖／記者謝承恩攝）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院環保署8月公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司、購物中心及量販店業內用不得使用免洗餐具，實施日期則由地方政府自行提報。環保署統計資料顯示，台北、新北、桃園及台南等8縣市將在109年（2020年）元旦施行，屆時違反的業者得依法開處最高6000元罰鍰。

為持續推廣自備環保餐具，環保署8月公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司業、購物中心及量販店等，提供餐飲之場所供消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具，違者將依廢棄物清理法第51條第3項規定，處新台幣1200至6000元罰款。

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▲違反的業者得依法開處最高6000元罰鍰。（示意圖／記者謝承恩攝）

環保署考量到各地區洗滌設備與環境差異，因此正式實施日期由各地方政府自行提報。環保署統計資料顯示，百貨業及購物中心部分，台北、新北、台南、桃園、花蓮、宜蘭、台東及澎湖等8縣市，皆同步在2020年1月1日實施，高雄則選在2020年3月1日施行。

量販店部分，宜蘭縣、花蓮縣將於2020年元旦實施，而台北、新北、桃園、新竹市、高雄市2020年5月1日實施，彰化縣2020年7月1日實施，另外台南、台東、澎湖則尚未明訂日期。

環保署也透露，由於部分縣市轄區內沒有百貨公司等相關業別，加上有縣市考量場所擁有的清洗設備還未到位，因此目前未提報實施日期，但目前已經確定2020年將有10縣市的百貨公司業、購物中心或量販店業禁止提供內用消費者免洗餐具，屆時民眾務必注意相關規定。