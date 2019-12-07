鹿港民俗文物館洋樓落成百年慶 　辜寬敏＆辜仲諒同台揭幕仕女特展

▲鹿港民俗文物館洋樓百年慶，舉辦仕女展開幕，眾位來賓大合照。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港民俗文物館，原為台灣五大家族之一辜家的舊居，其中的洋樓建築適逢落成百年，12月7日舉辦「洋樓落成百年暨百黛風華；仕女時尚文化特展開幕」活動，前董事長辜寬敏與現任董事長辜仲諒共同出席，揭開仕女的神秘面紗，展出髮妝飾品、衣著織物及妝台傢俱等，請民眾親自造訪體驗。

請繼續往下閱讀...

▲鹿港民俗文物館前董事長辜寬敏（右）與現任董事長辜仲諒（左）出席，兩人在家族輩份上，辜寬敏是辜仲諒的叔公。（圖／記者唐詠絮攝）

總統府資政同時也是鹿港民俗文物館董事辜寬敏指出，當時在日本殖民的背景下，他的父親辜顯榮認為台灣人要有魄力去興建籌建一棟洋樓，這是非常不簡單，這次慶祝鹿港民俗文物館洋樓落成一百年，意義更是重大，很高興看到大家一起來見證。

▲鹿港民俗文物館新任董事長辜仲諒。（圖／記者唐詠絮攝）

▲鹿港民俗文物館。（圖／記者唐詠絮攝）

鹿港民俗文物館董事長辜仲諒指出，辜家要對台灣人做些回饋與貢獻，所以他也成立了「中國信託慈善基金會」，幫助弱勢、偏鄉的小朋友以及辛苦的家庭，這些年來，基金會也做了很多，感謝這麼多的鄉親一起共度百年慶祝活動。他也說，小時候與家人回到洋樓居住，感覺房子裡非常的大，當時回到鹿港老家是住在二樓，這場景也勾起了小時候的回憶。

▲鹿港民俗文物館表演。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣長王惠美致詞時說，有辜家的照顧，對在地的幫助很大，更憶起早期辜顯榮先生對弱勢朋友就非常照顧，她在擔任鹿港鎮長時，向時任鹿港民俗文化館的董事長辜寬敏，詢問是否能讓學生免費使用鹿港民俗文物館從事本土教育，辜董事長沒有第二句話就答應了，辜寬敏長期以來捐助鹿港需要急難救助的民眾，現任的董事長辜仲諒也回饋故鄉，在彰化推行「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」，幫助彰化縣內許多偏鄉的孩子深耕教育。





▲參觀仕女時尚文化特展。（圖／記者唐詠絮攝）

鹿港民俗文物館不僅因建築庭園之美成為遊客必去的私房景點，因辜家的開創與奉獻，更成為凝聚地方情感的起點，承載鹿港的昔日輝煌以及繁榮的時代記憶，彰化人都可以深切的感受到辜家回饋鄉里的初衷，並將先輩對於臺灣社會這份無私的愛拓展出去，化小愛為大愛，也讓大家得以感受其百年風華。

▲鹿港民俗文物館洋樓百年慶合照。（圖／記者唐詠絮攝）

鹿港民俗文物館此次推出以早期臺灣閨秀為主題的「百黛風華．臺灣仕女特展」，本次展覽精選的時代區間，約是1900年到1945年之間，仕女的儀容穿著、妝點飾品到閨房家具的百年文物，可以看到當時髮妝飾品、衣著織物及妝臺傢俱等藏品，顯見在經典年代中所傳達出的美學品味與時尚文化；呼應鹿港民俗文物館承載百年來的璀璨風華。

今年12月8日至明(2020)年1月10日止舉辦館藏人氣PK票選活動，邀請民眾投票給自己最喜愛的館藏品，另於12月14、15日推出「大正浪漫：復古創意市集」，歡迎有興趣的民眾前來。