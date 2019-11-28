反滲透法拚本會期修法完成　陸委會力挺民進黨團版草案

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

為防堵對岸滲透台灣，民進黨立法院黨團力推在本會期完成《反滲透法》修法，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（28日）下午重申，陸委會贊成民進黨團版草案立法，並尊重在野黨要求提出政院版的說法，「法案提案權不限行政機關，陸委會也尊重立院審議議程以及政院最終決定。」

立法院內政委員會28日舉行「反滲透相關法制立法」公聽會，邀集多位專家學者與政府機關代表列席討論，邱垂正當時已表態支持立法。不過，國民黨立法院黨團也同時召開記者會，要求行政院提出政院版反滲透法草案，一同交付委員會審查。

至於反滲透法草案對「境外敵對勢力」的定義，邱垂正引用陸海空軍刑法，當中提到的「敵人」定義為中華民國交戰或武力對峙之國家或團體，刑法、國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法都等現行相關法制也明文使用「境外敵對勢力」，也因此，反滲透法草案是參考既有法制的相關用語進行規範。

現場媒體進一步追問反滲透髮修法的時機，剛好爆發「王立強共諜案」，他則回應，兩者並無關聯，「王案已進入司法程序，陸委會尊重司法檢調機關權責。為全力維護明年選舉的公正、公平，相關單位均強化各項選舉查察、預防的準備作為，以確保台灣的民主體制不受到外力破壞。」

▲大陸媒體公布王立強三年前因涉詐騙案受審影片。（圖／翻攝自環球網）