一把抓住6歲童...從10樓丟下！　怪男一句「想上電視」弄殘一條命

Jonty Bravery, 18, pleads guilty to throwing child off Tate Modern balcony https://t.co/bN3AmBj9iQ — The Guardian (@guardian) December 6, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

英國8月時發生一起讓人傻眼的謀殺事件，18歲的僑蒂（Jonty Bravery）先前在一間倫敦的畫廊中，無預警地抓住一名跟在父母身後的6歲法國小男孩，隨後就這樣把人從10樓高的地方向下丟，造成受害者的背部斷裂、四肢骨折並且腦出血，對此，他只說會做出這樣的行為是因為「想上電視」，讓人十分傻眼。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在英國的知名美術館「泰特現代美術館」（Tate Modern），僑蒂在8月4日時計畫性地到了該處，隨後在人群中選定一個目標，準備要殺害他人，好讓自己能夠在電視上露臉；事發當下，他抓住了一名來自法國正跟在父母身後的6歲小男孩，並在大家都還來不及反應的時候，將小男孩從10樓高的地方丟下。

儘管小男孩奇蹟似的存活下來，但他的背脊斷掉、四肢骨折並且腦出血，緊急送醫治療後住在加護病房2個月，期間無法說話跟進食，只能以微笑跟他人交流；他的病情在近日獲得改善，並且能夠坐在輪椅上出門，並且也開能夠做出些回的小動作，讓他的爸爸媽媽很是欣慰。

報導中指出，僑蒂在犯下罪刑之後，接近一名畫廊的職員表示，「我想我殺了一個人，我剛剛把一個人扔下了陽台。」他更在接受調查時說，「我想成為新聞話題，讓大家知道我是誰、做了甚麼事情，當我的消息被官方公布時，就沒有人能討論其他東西了！」

對此，僑蒂的辯護律師指出，被告者是屬於自閉患者，還可能患有人格障礙以及強迫症；不過鑒於僑蒂在2天前已經滿18歲，並且被逮捕時承認自己是預謀犯案，英國法庭將在明年2月17日進行審判。