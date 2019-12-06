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混凝土車小巷直衝大馬路...害機車騎士撞上慘死　網轟：連踩煞車的時間也省

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記者李忠憲／台中報導

烏日發生死亡車禍！年紀才20出頭的彭姓男子3日中午騎車外出走環中路送貨時，一輛混凝土車突然從巷子衝出，彭男反應不及直接撞上，送醫不治，家屬悲痛，認為混凝土車轉彎未減速才釀成憾事。警方表示，初步調查雙方都無酒駕，大車未減速注意左右有無來車為主要原因，但機車未注意車前狀況也有責任，詳細肇責有待調查釐清。

▲▼混凝土車從巷道出來未減速右轉，機車直接撞上送醫不治。（圖／臉書「路安專案」授權提供）

▲機車騎士見混凝土車突然衝出，反應不及直接撞上。送醫不治。（圖／臉書「路安專案」授權提供）

12月3日中午，年約20多歲的陳姓男子開著混凝土車從巷子往環中路，到路口時疑未減速，直接向右轉彎。騎車直行的彭姓男子，見前方突然出現一輛混凝土車，根本反應不及，直接撞上彈飛20公尺後倒地。消防隊雖立刻將他送醫急救，但他在隔天仍因傷重宣告不治。

▲▼混凝土車從巷道出來未減速右轉，機車直接撞上送醫不治。（圖／民眾提供）

▲▼混凝土車從巷道出來未減速右轉，導致直行機車直接撞上。（圖／民眾提供）

▲▼混凝土車從巷道出來未減速右轉，機車直接撞上送醫不治。（圖／民眾提供）

▲▼混凝土車從巷道出來未減速右轉，機車直接撞上送醫不治。（圖／民眾提供）

臉書粉專「路安專案」4日發文並提供該件車禍混凝土車的行車紀錄器，文中提到，「在台灣別妄想全部的職業駕駛會尊重生命。載客、送貨、運輸等等相關行業，在道路上他們賺錢方便擺第一，以工作為主，而非道路安全，而例外的職業駕駛比中發票頭獎還稀有。看到文章的職業駕駛捫心自問，若你遵守法規規定尊重生命，以上言論刺傷你在此跟你道歉，若不是，他媽的畜生保佑你全家不會遇到車禍。」

▲▼混凝土車從巷道出來未減速右轉，機車直接撞上送醫不治。（圖／臉書「路安專案」授權提供）

▲機車撞上混凝土車直接倒地。（圖／臉書「路安專案」授權提供）

許多網友紛紛留言稱，「停下來再開會浪費學長們的油錢啦！」「學長負責違規其他用路人要負責閃啦」、「學長很辛苦，連踩個煞車的力氣與時間也得省」、「大車的錯，但死的不是他」、「哇塞！完全沒有停車再開耶！真不愧是職業駕駛」、「期望他們的摯愛會跟他們一樣壞習慣的駕駛人發生一樣事故」。

烏日警分局表示，雙方都無酒駕，初步研判，混凝土車從巷道右轉切到主幹道時未減速注意左右來車，為主要肇事原因；機車騎士未注意車前狀況，也是原因之一。肇責有待調查釐清，也呼籲駕駛上路都應遵守交通規則，以策安全。

修圖修到厭世！這款CP值很可以


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