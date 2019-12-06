顏若芳批韓陣營抹黑卻偷改貼文…何庭歡要求道歉：罵完就沒事了？

▲韓辦發言人何庭歡。（圖／記者黃軍瑋攝）



記者徐政璿、呂欣玫／台北報導

對於總統蔡英文競辦發言人顏若芳指出「韓辦發言人何庭歡公然在臉書上造謠，說青年論壇有黑機器」，何庭歡6日透過臉書回擊，她本人的發言都是公開受訪，並沒有透過粉絲頁做任何公開發言，「罵完人之後就偷偷改貼文，就當沒事發生了嗎？我要求顏若芳正式對外澄清並向我道歉。」

顏若芳指出，昨天是潘恒旭在臉書上公然發布假訊息，誣指幕僚是卡神，今天是何庭歡公然在臉書上造謠，說青年論壇有黑機器。她批評，身為總統候選人的重要幹部，在網路上散布不實訊息，意圖讓社會誤會和對立，「我們要求韓國瑜團隊即刻公開道歉」、「韓團隊只會造假還會什麼？何庭歡要道歉，韓團隊專業造假抹黑。」

▲顏若芳貼文編輯記錄。（圖／翻攝何庭歡臉書）



對此，何庭歡透過臉書做出5點澄清，第一，她本人的發言都是公開受訪，並沒有透過粉絲頁做任何公開發言；第二、她本人的粉絲頁是「何庭歡」，「何庭歡fans club」並非她何庭歡本人經營，也不知道經營者是誰；第三， 「何庭歡fans club」說明欄已經清楚寫明，「整理何庭歡的相關新聞及視頻」，「顏若芳發言人既不查證，也不看清楚說明嗎？」

何庭歡強調，第四，我想請問顏若芳，「罵完人之後就偷偷改貼文，就當沒事發生了嗎？我要求顏若芳正式對外澄清並向我道歉」；第五，她昨天和韓國瑜一起出席活動，還與同學開心合影，她認為應該不會發生此誤會。

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