高中妹捷運手扶梯遭尾隨！他「看到制服凍未條」秒伸狼爪　監視器全拍下

▲高雄一名女高中生搭高雄捷運手扶梯時，遭林姓男子尾隨且被他襲臀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名女高中生於2月26日晚上，在高雄捷運左營站出入口遭一名林姓男子尾隨，從搭乘手扶梯下樓開始，林男便一路跟著女高中生，甚至趁少女毫無防備的情況下，從背後伸手襲她臀部。橋頭地院認定林男的性騷擾行為是出於故意，依性騷擾防治法，判林男拘役30日，得易科罰金3萬元。全案仍可上訴。

判決書指出，女高中生身著學校制服，正要從捷運出入口搭乘手扶梯下樓至刷卡處搭車，孰料，此時林男心生歹念，竟一路尾隨女高中生，趁她毫無防備、無法抗拒的情況下，伸出鹹豬手襲她的臀部，事發當下，女高中生立刻請求高捷保全人員協助她報警。

事後，林男到案後，主動坦承自己的犯行，與被害女高中生描述情節相符，而法官透過捷運站現場的監視器畫面佐證，判定他罪證確鑿，此外法官認為林男僅為一己私慾，對被害人造成身心重大影響，且女高中生只是單單搭捷運卻遇上被性騷擾，恐對她的人格發展、價值觀有負面影響，但橋頭地院簡易庭最後考量，林男願意坦承自己的犯行，依性騷擾防治法，將林男判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案可上訴。

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