追隨林獻堂梁啟超足跡　盧秀燕主持霧峰「望月峰獻堂」步道啟用

▲盧秀燕主持「望月峰-獻堂登山步道」啟用儀式。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰區公所在阿罩霧山新闢「望月峰-獻堂登山步道」4日完工啟用，市長盧秀燕出席步道啟用典禮時表示，台灣民主運動之父林獻堂與清朝戊戌變法之一的梁啟超曾造訪此處，別具歷史意義，加上串連中心瓏登山步道及林家花園等景點，預計成為觀光熱點，歡迎民眾到此運動健身，登高望月飽覽美景，感受歷史風情。

▲「望月峰-獻堂登山步道」完工啟用。

「望月峰-獻堂登山步道」步道啟用典禮在霧峰林家花園舉行，明台高中舞龍舞獅隊帶來精彩表演，為活動揭開序幕，學生們看到盧市長本人，都熱情打招呼，盧也與學生擊掌擁抱，展現十足親和力。

▲望月峰-獻堂登山步道，坡度平緩，適合所有年齡層。

盧秀燕表示，她曾擔任過省議員，從政就是從霧峰開始，登山步道鄰近林家花園，當年林獻堂曾邀請梁啟超到此座山峰遊覽觀光，吟詩作對，具有重要歷史意義，加上鄰近林獻堂博物館、霧峰老街等多處景點，民眾不妨來運動觀光，感受文人歷史風情。

此外，市府正積極推動霧峰建設，規劃沿台74線大里聯絡道路高架橋下，自大里草堤路至霧峰柳豐路新闢平面道路，建構完整區域路網，配合步道新闢啟用，將帶動地方觀光經濟。

立委顏寬恒指出，步道周圍土地為林家所有，感謝地主提供土地，讓新闢工程順利完工，市議員林碧秀也肯定市府對霧峰持續投入建設，照顧地方居民，明台高中董事長林芳媖則說，望月峰觀光步道是林家花園12景之一，啟用後將提升地方觀光效益，肯定市府的用心。

民政局表示，「望月峰-獻堂登山步道」總長約330公尺，寬1.2公尺，坡度平緩，屬大眾悠遊型步道，適合所有年齡層民眾，步道入口鄰近林家花園，出口銜接中心瓏登山步道，尾端為望月峰頂端，擁有180度視野寬度，可遠眺中彰投景色。

步道啟用典禮除市長盧秀燕外，民政局長吳世瑋、霧峰區長李銘海，以及立委顏寬恒、市議員林碧秀、明台高中董事長林芳媖、明台高中校長林垂益等人都到場。

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