商業周刊／台灣貓型人社會來臨　反映人們「宅懶獨」特質？

▲全台寵物展1年上看20檔，更有策展單位看準年年成長的貓奴消費支出，將推出貓的獨立商展搶生意。（圖／攝影楊文財）

文／林洧楨、吳和懋

貓咪帶頭衝，台灣「毛小孩」比「真小孩」多的時代即將來臨。

根據內政部與農委會數據推估，全台家貓與家犬總數，最快在2020年下半年，將首度超過15歲以下孩童數；2021年的台灣毛小孩總數將達近300萬隻的史上新高，比同期的孩童數多出12萬以上。

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台灣最權威寵物雜誌《哈寵誌》根據農委會動保資訊網數字推估，台灣家貓今年達90萬隻，雖然數量仍不及家狗，但過去8年內卻成長197％，成長幅度遠遠高過狗的48％，貓商機達近200億元。

犬型社會「貓型化」，主張獨立自由

日本評論家古谷經衡在2016年出版《希特勒為何討厭貓》一書，曾分析指出，日本的毛小孩趨勢轉變，是因為已經從戰後崇尚集體主義、服從精神的「犬型社會」，進入到現在追求自由、獨立、個性主張的「貓型社會」所導致。

台北藝術大學通識教育中心助理教授李明璁說，狗像小孩、貓像伴侶，前者飼主需要遛狗，比較有照顧責任，付出時間；後者飼主不必遛貓，照顧形態彈性，時間較自由。當人類在既想要陪伴、又不想要有負擔感，就選擇養貓，「不難想像，未來會是個貓型社會。」

貓型社會有怎樣的特質？答案：一個「宅、懶、獨」的新社會。

在《哈寵誌》2016年的飼主自我形容調查中，「宅」就名列貓奴5大自我形容詞之一，貓奴跟貓一樣有地域性，比起出門更喜歡待在熟悉的家中，不像狗主那麼熱愛戶外活動，這也代表這群人對網路的依賴度比狗主更高的傾向。

「懶」，這不只是貓慵懶的生活形態，也是指現代人因為忙到分身乏術，因此被迫連養寵物都追求高CP值。

宏碁集團旗下的智榮基金會副執行長李竺姮，剛完成273位飼主入戶深度訪談的「聽聽貓奴狗主內心話」調查，她的一大發現就是，養狗要遛，養貓不用遛，貓待在家，只要飼料、貓砂盆，就會照顧自己，吠叫頻率低且分貝小，不容易引起鄰居抱怨。此外，體型小、垂直化的生活模式，就算住小宅也能養，相對容易融入都會生活的優勢，正是台灣養貓人口大增的一大原因。

另一個貓崛起的有趣現象是，品種迷思被打破，米克斯（混種貓）變成獨領風騷、獨占7成的最熱門貓種，這顯示新世代不追求名牌、不崇尚品種、重視族群平等的特性，只要是貓，都一視同仁，不再用價格去衡量貓的價值。

YouTube寵物頻道，粉絲數突破30萬人的3大台灣貓網紅：黃阿瑪的後宮生活、豆漿、好味小姐，清一色全都是米克斯貓。

「獨」，一方面指貓相對獨立；另一方面也反映貓奴單身、不婚、少子等孤獨的生活方式。

貓托邦創辦人陳遵丞受這股貓奴趨勢啟發，一年多前做起貓保母的到府服務生意，至今服務近兩千隻貓小孩，他在過程中發現，無法生小孩的同志家庭、不想受小孩打擾的頂客族、喜歡一個人生活的單身貴族，都是養貓大戶，他們透過貓來補足沒小孩或沒伴侶的心靈空白。

因此，養狗者被稱為「狗主」，但養貓者卻自甘為「貓奴」，一個是主人，一個是奴才，甘願為奴的飼主角色，也呼應社會價值觀的轉變。

當老年人需要貓的陪伴、年輕人喜歡貓的獨立、都市環境對養貓有利等多重因素下，毫無疑問，貓咪在台灣寵物圈的地位，將扶搖直上。

接下來，無論是住宅、職場、店面，都可能因為貓咪當道而改變。台灣可能像日本出現「東京貓不動產」、「貓屋.com」等，專門仲介能夠接受與貓同居，甚至是專為貓設計的住宅。

融合冷酷與溫暖的特質，正符合人們心中渴求；這也預告，一個更崇尚自主與幸福的價值觀，正在台灣，逐漸成形。

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※精彩全文，詳見《商業周刊》1673期。

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