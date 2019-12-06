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美澳財團聯手競購造船廠　重返蘇比克灣以抗衡中國

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菲律賓蘇比克灣基地。（圖／翻攝陸網）

▲菲律賓蘇比克灣基地。（圖／翻攝微博）

記者康心禹／綜合報導

美國博龍資產管理有限公司（Cerberus Capital Management）和澳洲造船商奧斯塔（Austal），正式聯手競購菲律賓最大的蘇比克灣造船廠，而中國先前也表達有意收購。菲律賓海軍司令羅伯特·恩貝德拉（Robert Empedrad）對此表示，堅決反對中國監管船廠。

有消息人士告訴《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review），目前已完成第一輪的報價，仍需與該船廠的債權人進行談判，如果進展順利，有望在明年年初完成。儘管實際交易的確切條款仍未公開，但這樣的消息有望復興造船廠。

Austal一直以來與美軍關係密切，目前爭取了6億美元（約新台幣184億元）的合約，為菲律賓海軍建造6艘巡邏艇，計劃在交易成功後，在該船廠建造軍用和客用船隻。

蘇比克造船廠（Subic Bay Hanjin Shipyard）原本是韓進重工的子公司，由於無力償還債務，於今年初破產。該造船廠曾經是美國最大的海外國防設施所在地，隨著近幾年南海主權爭議升溫，1992年關閉的菲律賓蘇比克灣基地又重新獲得美國的重視，對美國重返亞太的意義重大。

菲律賓海軍司令羅伯特.恩貝德拉（Robert Empedrad）表示，Austal對菲律賓海軍有很強的支持力，堅決反對中國監管船廠，「美國和澳洲是我們的好朋友也是盟友，我與美國海軍領導及澳洲海軍領導都有很好的關係。」

恩貝德拉還說，造船廠有新船東後可以確保安全，也可以變成主要的海軍基地，蘇比克灣有美國海軍及澳洲海軍的存在，也可以加強國家安全。

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