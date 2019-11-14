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潮玩正流行／我發誓這是最後一抽！　玩家抽盲盒「重度上癮症」

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記者任以芳／北京報導 

大陸時下年輕人最現在流行什麼？「拆盲盒、蒐集公仔」成為廣大的00後、90後年輕人新生活運動。小盒子藏未知驚喜，很多人一抽成癮，不少人誇張到花上一半月薪，為了蒐集成套盲盒商品。《ETtoday新聞雲》記者實際直擊大陸盲盒店，發現真的會讓人抽上癮！

▼大陸00後和90後年輕人新流行「拆盲盒、蒐集公仔」。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒滿足刺激期待感，玩家永遠不知道裡面裝的是哪款玩具。（圖／記者任以芳攝）

扭蛋進階版「盲盒」
扭蛋在台灣風行好多年，最早1920年代起源美國，1980年傳到日本被發揚光大，玩家期待投幣後，轉下來的透明小球會是哪種公仔？ 如今扭蛋再進化，日本推出盲盒，最初叫mini figures，歐美地區風靡後，正式改名叫blind box（盲盒）。

2016年盲盒傳入大陸市場造成轟動，放在盒子裡的玩具一個系列有6到12種款式，你永遠不知道盒子裡面裝的是哪款玩具，時下年輕人就愛這種未知刺激感，「盲盒」遊戲也在大陸潮玩市場迅速開展。

▼大陸最新流行潮玩「盲盒」店。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

盲盒藏了「什麼寶」？
大陸盲盒品項高達上百種，泡泡瑪特公司獨家代理的Molly、碧琪、LUBABA系列最受年輕女孩歡迎。其中，Molly最受年輕女性喜歡，最早的人物形象是「湖綠色眼睛」和「金黃色卷髮」的小女孩公仔，設計師王信明來自香港，五顏六色的柔和畫風，一推出馬上引起大陸盲盒迷轟動。

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▲來自香港盲盒設計「Molly」公仔，招牌標誌有湖水綠眼睛，表情超萌。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▲香港設計師的Molly系列畫風浪漫可愛，許多年輕女性瘋狂收藏。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸盲盒阿狸系列非常火紅，畫風可愛。（圖／記者任以芳攝）

來自大陸阿狸系列也很火紅，設計師徐瀚畢業於清華大學美術學院是阿狸夢之城的首席設計師，畫風可愛幽默很有主題性，受到年輕族群喜愛。另外，最近爆紅中國女子圖鑑，古代知名女性人物造型為主，像是嫦娥、貂蟬、花木蘭，主打中式可愛畫風。太空奇遇的公仔，換上太空人服裝，每隻造型表情都很誇張，還有最近剛火的西游，公仔恐龍造型很有搖滾風味。其他，來自美國潮玩海棉寶寶、獨角獸西蒙系列，日本公仔多拉Ａ夢，都是市面上最夯盲盒商，光是要抽到整套非常不容易。

▼大陸盲盒西游系列，五彩恐龍表情霸氣又幽默。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▼玩家戲稱，「一入盲盒深似海，一抽再抽抽不完。」。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

玩家一入盲盒「深似海」
盲盒玩家戲稱，「一入盲盒深似海，一抽再抽抽不完。」《ETtoday新聞雲》記者實際走訪盲盒店，大人小孩都愛抽盲盒。來自北京不具名的玩家接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「自己最喜歡Molly公仔系列，已經花了上萬塊（單位人民幣，同下）抽盲盒，辦公室和家裡都是公仔展示區。」

不具名玩家還透露，「朋友圈裡高端大戶，有一個高階白領上班族，每個月花8、9萬抽盲盒，目標蒐集整套公仔，再拿到市面上二手拍賣。」根據陸媒報導，每年有20多萬的95後年輕人，平均月花2萬元抽盲盒。

▼大陸許多95後迷上抽盲盒，月薪花費占比高。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

搶攻網抽「盲盒」商機
大陸盲盒經濟崛起，吸引不少公司投資，其中，盲盒的龍頭企業泡泡瑪特潮玩公司，最先搶到盲盒商機。今年成立第九年的泡泡瑪特，2016年發現潮玩是很大商機，公司總裁王寧獨家簽約香港設計師王信明的代表作品Molly，公司轉型以盲盒形式推出產品，2018年上半年營收高達1.61億元。

▼大陸盲盒的龍頭企業泡泡瑪特潮玩公司。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸業者在商場或地鐵，設置盲盒自動販賣機。（圖／翻攝 百度）

泡泡瑪特懂得結合年輕人消費模式，設計線上抽盒機，讓玩家不出門也能抽盲盒，另外推出上百台的機器人販賣商店，擺設在北京熱鬧的地鐵站或是商場，帶動抽盲盒流行風潮。根據潮流玩具市場數計顯示，大陸盲盒市場一年高達上千億元。

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