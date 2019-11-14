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潮玩正流行／「盲盒太夯」年銷千億　賣家溫馨提示「山寨有瑕疵」

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▲盲盒專題3。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸盲盒設計師競爭激烈，絞盡腦汁設計爆款公仔。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導 

大陸最流行的潮玩「抽盲盒」，什麼樣的設計才會大賣？為了滿足喜新厭舊的玩家們，大陸盲盒設計師市場進入戰國時代，每個月平均有十多款新品上市，競爭十分激烈。就連「山寨」盲盒也開始流竄市面，銷售號稱是「祖國版」系列，賣家還很誠實，網上銷售特地附註「產品有瑕疵，有意願者再下單。」

▼大陸潮玩盲盒一年上千億人民幣商機。（圖／北京盲盒玩家提供）

▲▼盲盒專題2。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸盲盒叮噹貓系列，屬於原創IP。（圖／記者任以芳攝）

「盲盒」設計分動漫、原創ＩＰ
盲盒設計分兩大類，一種是現有動畫片或動漫二次元IP，舉例：美國的海棉寶寶、獨角獸西蒙系列，香港Molly、LULU豬系列，另一種就是大陸的原創IP，設計師自己的創意，最近爆款的有阿狸系列、中國女子圖鑑、太空奇遇、叮噹貓等多元的盲盒商品。

▼美國潮玩盲盒海棉寶寶系列，屬於現有的動漫IP。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題3。（圖／記者任以芳攝）

▲▼盲盒專題2。（圖／記者任以芳攝）

▲北京CandyBox盲盒店老闆李斌，開看好潮玩市場商機。（圖／記者任以芳攝）

「原創IP盲盒設計更靈活」，開潮玩店有十多年時間的北京CandyBox盲盒店老闆李斌接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，日本、美國大部分都是現有的動畫IP以盲盒形式來銷售，大陸主要以設計師首版原創微主，不依賴動漫或動畫片的IP支撐。舉例最近美國海綿寶寶出一款人體剖面圖，受限版權方約束，可以發揮的空間很少，必須遵循原著的形象。相較大陸盲盒都是設計師自己原創，想怎麼改怎麼弄，完全天馬行空，目前有一半以上盲盒商品都是大陸設計。

▼香港盲盒LULU豬，做成罐頭包裝，擄獲玩家少女心。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題3。（圖／記者任以芳攝）

「75%盲盒」主攻可愛少女心

目前大陸盲盒市場最火爆商品，幾乎都是帶點可愛浪漫的少女風情。根據統計，盲盒「75%」的客戶以「女性」為主，年紀跨度從小學生到家庭主婦都有，另位25%是男性客群。李斌說，「舉例香港的露露豬，主打罐頭包裝，就像一個豬罐頭，打開之後是三隻不同的小豬，很有爆點。」男女玩家都非常喜歡。

▲盲盒專題1。（圖／記者任以芳攝）

▼▲大陸熱賣盲盒的共同特色，帶點可愛浪漫的少女風情。（圖／記者任以芳攝）

▲盲盒專題3。（圖／記者任以芳攝）

設計火爆「盲盒」賺翻
「最怕設計師曇花一現！」這是很多盲盒加盟商的心聲，許多設計師出一款爆款後，沒有持續開發新內容，很快被淘汰。大陸很多設計師絞盡腦汁，開發新品，累積粉絲量才會越來越多，設計師市場就會越來越火熱。

▲盲盒專題3。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸盲盒阿狸系列魔鏡奇緣，做工精細充滿童趣。（圖／記者任以芳攝）

想設計爆款也不容易，做工精細更重要。李斌說，「舉例阿狸的童話4系列的魔鏡奇緣，上市前半年得知商品細節，在沒曝光之前，當時我就覺得這款必爆！」公仔設計背景是白雪公主和7個小矮人，拆開後是一個大玩偶，帶著一個小玩偶，相較其他設計很新穎，而且有「買一送一」物超所值的感覺。

玩家盒貓兒也分享，「盲盒好玩在於有驚喜感，做工設計也很吸引人，比如阿狸系列魔鏡奇緣，隱藏版盲盒是王子帶小娃娃，外加頭紗配件，可以給公主換上。」隱藏版的王子100隻才出1隻，做工精細又好玩，立刻造成大陸盲迷轟動搶抽。

盲盒成本高「難造假」
「當一個潮流爆紅，接下來就是跟風模仿。」盲盒卻是少數很難被山寨的產業。李斌表示，光是盲盒開模成本至少10多萬起跳，根據打模的公仔數量，幾萬隻到10多萬隻都有，就算要模仿做工也很粗糙，成本更難回收。最近市面上出現號稱「祖國版」盲盒公仔，賣家也很誠實，溫馨提示做工有瑕疵，有意願者再下標，只賣原版不到1/10價格。

▼「祖國版」盲盒公仔，賣家提前表明做工有瑕疵。（圖／翻攝　閒魚網）

▲盲盒專題。（圖／翻攝　閒魚網）

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪其他盲盒商家，店員私下透漏，「盲盒必須先拿到設計師授權，尤其是熱門款授權更困難。如果造假成本又太高，加上消費者分的出來質感好壞，市面上很少有盜版。」如果要做盲盒生意也必須加盟，搞山寨可能官司吃不完兜著走。

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