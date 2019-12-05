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我們也是「機師」　桃園地政局13同仁通過UAV操作評鑑

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▲桃園地政局13同仁通過UAV操作評鑑

▲我們也是「機師」！通過UAV操作評鑑的桃園地政局同仁。（圖／地政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無人機 (UAV)因機動靈活的特性，不僅能克服地形、地物的限制，且能依業務需要即時取得高解析度地面影像，使其用途越來越多。為善用現代科技，桃園市政府地政局主任秘書黃建華等13名同仁，參與遙控無人機操作證評鑑作業，首批已有13人通過評鑑，具有無人機「機師」的另一身份。

地政局測量科長吳澍源5日指出，該局及所屬地政事務所，近年來透過UAV航拍技術運用於輔助地政業務，如地籍清理、地籍圖重測糾紛調處、農地違規使用拆除紀錄及原住民保留地使用分區更正現況等業務，已展現具體成效。

因此，為配合民航法修正，依遙控無人機管理規則第19條規定，政府機關人員自2020年4月1日起，應持有民航局發給操作證後，始得操作遙控無人機。為因應此一新趨勢，地政局特別鼓勵同仁主動積極參與相關證照評鑑，自今年9月份密集展開教育訓練測量人員相關專業知識與實務操作技巧，並參與11月民航局所舉辦的學、術科測驗考試取得合格操作證。

地政局及所轄各地政事務所包括主任秘書黃建華在內共計12人取得基本級專業操作證、1人取得高級專業操作證，未來桃園市內測量人員自己就能合法操作無人機執行相關業務，提升整體服務品質。

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