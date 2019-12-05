女檢座暗中追查1年！終於讓「卡神」栽了　華山分屍案也靠她破心房

圖、文／鏡週刊

去年關西機場事件中，涉嫌指使網軍在PTT上以輿論抨擊，當時駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台北地檢署認定是卡神楊蕙如以每個月1萬元酬勞，找蔡姓網友至PTT等社群平台放消息，將2人起訴。

外界不知，原本蔡姓網友否認犯案，檢察官緝而不捨追查1年多，才讓蔡某承認受楊教唆，卻仍被少數媒體批評檢方「不追金流共犯 檢怕捅馬蜂窩」，北檢今（5日）一早已發新聞稿對此嚴正否認。

北檢強調辦案始終秉持依證據「毋枉毋縱」原則調查事證，請外界勿做無謂揣測或渲染，以免徒增社會紛擾。

承辦此案的檢察官范孟珊是司訓所47期結業，目前是北檢黑金專組愛組檢察官，早在去年她在仁組任職期間，就已暗中追查此案，當時蔡男被移送時，矢口否認犯案，范孟珊積極清查相關事證，才讓蔡某承認以每月1萬元代價上網PO文。

范孟珊嫉惡如仇，堪稱新生代的美女檢察官，她除了人長得漂亮，辦案也相當細膩，去年她曾偵辦轟動一時的華山分屍案，和嫌犯周旋多時，才突破心防，查出射箭教練陳伯謙不但殺人分屍，並將被害人棄屍在山區，犯案細節全都查得清清楚楚，凶嫌還曾伴屍3天。

范孟珊為了揪出楊蕙如，即使調任黑金組檢察官，還把案件帶著，目標就是要全力追出事實原貌，但楊蕙如到案後，堅決否認教唆蔡某PO文，更否認有按月金援，全都撇得一乾二淨，還稱忘了帶手機來開庭。

雖然有人質疑此案的起訴時間點敏感，不過，檢方早已多次討論案情，認為該查及能查部分都已全面過濾，只要該起訴就起訴，既無涉選舉也不分藍綠，面對外界一再大做文章，檢察長邢泰釗依舊我心如秤。

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