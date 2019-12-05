58歲男突腹痛暈倒...送醫「驗出癌末」　他坦承：砧板從沒洗過

▲夫妻為了省吃檢用，連做菜用的砧板都沒洗過。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名58歲的趙姓男子近日時常感到沒什麼食慾，甚至經常腹痛，或是噁心想吐。某天，他在做午飯時，突然暈倒在地上，被妻子送到醫院急救。事後，他被驗出患上肝癌晚期，在醫生的詢問之下，他也坦承，自己家中的砧板從來沒洗過。

綜合陸媒報導，趙男近日經常食慾不振，在短短的2個月內，整個人就瘦了超過5公斤，沒想到這次竟突然暈倒，嚇壞家人。事後，趙男的妻子李女在聽到丈夫得了肝癌晚期後，難以接受地暈倒在地，在被醫生救治檢查後，竟也被告知，跟丈夫一樣患有肝癌晚期，讓她錯愕不已。

醫生當時心想，這肯定不是巧合，因此便詳細追問趙男和李女的生活細節。據悉，該對夫妻倆也坦承，他們為了給孩子讀書，所以努力賺錢，從年輕的時候就很節省，連家裡常用的筷子、砧板上面都發霉了還不捨得換，一直用到開裂才將其丟掉。

此外，趙男坦言，自家的砧板除了沒洗外，蔬菜、水果、肉也都是一起共用一個菜刀和砧板。他提到，為了省下一大筆花費，有些食物發霉了，就把發霉的地方切掉，繼續吃剩下完好的地方。

醫生了解事情的經過後晃然大悟，並表示，廚房的3物是癌症「禍根」，久久沒的砧板、筷子，以及發霉的食物。他提到，砧板需要做好分類，將切肉和切菜的分開，且木質砧板很容易出現一些劃痕，容易堆積食物剩餘的殘渣，導致變質，甚至霉變，長期就會導致出現黃麴黴毒素，引發癌症，因此節儉也要有個限度。

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