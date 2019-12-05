　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他開「手工香蕉車」旅行遇臨檢！　警察一看「暖夾鈔票」 歸還駕照

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（（圖／翻攝自Facebook／Michigan State Police）

▲香蕉車遇臨檢，警察檢查完暖心贊助。（圖／翻攝自Facebook／Michigan State Police）

實習記者賴韻如／綜合報導

美國印第安那州59歲的史蒂夫．布萊絲懷特（Steve Braithwaite），因將自己的座車改造成一台香蕉車而爆紅，目前他正在進行著「環遊全美50州」的計畫，未料途卻遇到警方方攔停臨檢，沒想到警察檢查完竟自掏腰包決定友情贊助，讓他忍不住PO文分享這件喜事。

據《華盛頓郵報》報導，布萊絲懷特原是英國牛津郡人，於1986年時為了追求一位女性，從英國移居至美國，隨後便開始從事著門牌販售的生活，由於布萊絲懷特覺得這項工作實在太過無聊，決定購買一輛福特F-150，雇用了幾名朋友，開始著手製作「世界上唯一的香蕉車」，最後花費美金2.5萬元（約新台幣76萬）、耗時2年半，才完成了這輛車。

▲▼ 。（（圖／翻攝自Facebook／Michigan State Police）

▲香蕉車於2018年首次開上高速公路。（圖／翻攝自IG／bigbananacar）

布萊絲懷特表示，他當初只是想要做一些很荒謬又很特別的事情，製作時考慮了很多模型，但越做越覺得香蕉比較適合，於是就改成香蕉狀了。這輛手工製作的巨型香蕉車於2018年首次開上高速公路，此後便穿梭在美國各個小路中，布萊絲懷特也為自己訂定了「環遊全美50州」的計畫。

▲▼ 。（（圖／翻攝自Facebook／Michigan State Police）

▲臨檢完意外獲得警察暖心贊助。（圖／翻攝自IG／bigbananacar）

日前路過密西根州亞德里安市時，車輛因為特殊外型而遭警察攔下臨檢，警察檢查了尾燈、大燈、煞車燈後就將他的駕照歸還，沒想到布萊絲懷特依拿回駕照時發現，警察竟在偷偷附上了「20美元」（約新台幣600元）的友情贊助，令他相當感動。

布萊絲懷特指出，自己每周都會挑出幾天用香蕉車載客，一次行程大約是5至8分鐘，費用則是由顧客自行決定，客源通常都是小孩子以及他們父母，這些小孩們只要坐上香蕉車就會非常興奮，「看著這樣燦爛的笑容˙，我也就滿足了。」

ET快訊
旅行7天！醫科女機場「拼車回校」後身亡　44字心聲讓父母淚崩
沾腥女大生又暴打未婚妻！周伯勳賴皮毀約「通謀虛偽」下場出爐
27歲美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷...慘被淋油燒
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AirPods Pro買回家秒被阿金咬爛！超慘4格漫畫瘋傳　網笑炸：耳機別放地上

前美官員：川普時常「拒絕相信情報」　用經濟術語解釋才聽懂

他開「手工香蕉車」旅行遇臨檢！　警察一看「暖夾鈔票」 歸還駕照

法國之後英國也開槍！強生擬向美國徵收數位稅

世界最奇葩藝術！用「膠帶把香蕉黏在牆上」 ...竟以365萬賣出

川普揚言「有必要會動武」　北韓軍總參謀長警告：將以牙還牙！

英女王接待川普…瞥見女兒躲邊緣　安妮長公主「聳肩拒社交」爆紅

世界最危險工作！一個失誤即賠上性命　百萬人驚呼：令人佩服

市價高達327萬！蘇格蘭河挖到「甜甜圈金塊」　質地超純有22克拉

她賣遮臉半裸照賺零用　中年客傳「對鏡撸管片」求愛…磁磚露餡竟是繼父！

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

AirPods Pro買回家秒被阿金咬爛！超慘4格漫畫瘋傳　網笑炸：耳機別放地上

前美官員：川普時常「拒絕相信情報」　用經濟術語解釋才聽懂

他開「手工香蕉車」旅行遇臨檢！　警察一看「暖夾鈔票」 歸還駕照

法國之後英國也開槍！強生擬向美國徵收數位稅

世界最奇葩藝術！用「膠帶把香蕉黏在牆上」 ...竟以365萬賣出

川普揚言「有必要會動武」　北韓軍總參謀長警告：將以牙還牙！

英女王接待川普…瞥見女兒躲邊緣　安妮長公主「聳肩拒社交」爆紅

世界最危險工作！一個失誤即賠上性命　百萬人驚呼：令人佩服

市價高達327萬！蘇格蘭河挖到「甜甜圈金塊」　質地超純有22克拉

她賣遮臉半裸照賺零用　中年客傳「對鏡撸管片」求愛…磁磚露餡竟是繼父！

透明塑膠褲太驚人…王嘉爾「張大嘴巴愣住」！　釣出社長JYP問：我做錯什麼了嗎

007聯手歐米茄打造特務錶　龐德女郎戴蕭邦珠寶性感爆棚

吳景欽／自駕車撞死人，全都是AI的錯？

冬盟／森榮鴻光直球不夠　嘗試用下半身投球

奪全國技藝金牌　羅東高工吳中仁與亡父分享：您兒子很棒

北約峰會宣言未將中國列為「威脅」　華春瑩回應：中國信奉的是天下一家

深情丈夫結婚68年　愛妻去世33小時後也病逝「去陪她了」

東奧射箭第一階段國選　彭家楙積分緊咬林佳恩

魔獸投進15年生涯第7顆三分　沒看筐就知道會進

adidas 與國際太空站ISS合作　推Ultraboost 20太空跑鞋

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

警撫摸女遺體乳房　畫面全被錄下

9月大女嬰疑因貓咪趴臉窒息亡

美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷慘遭活燒死

她被妒夫逼吞婚戒痛毆　赤裸慘死

72歲前環球小姐當嬤　驚豔近照曝光

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

木工被切斷拇指！乾等3天才動手術

4國領袖背後嘲笑　川普：雙面人　

19歲大眼妹「全裸騎馬」爆紅！

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

13歲↓禁入！Instagram終於要求生日驗證

夜店妹慘遭下藥！熱到發狂討抱抱

歌手帶女兒驗處女　紐約州要立法禁止

更多熱門

相關新聞

強生擬向美國徵收數位稅

強生擬向美國徵收數位稅

美國貿易代表署（USTR）才於2日提議， 對價值24億美元（約新台幣732億元）的法國產品祭出高達100%的關稅，以反制法國的數位服務稅。英國首相強生（Boris Johnson）依然表示將實施數位稅，此舉有可能也引發美國報復。

世界最奇葩藝術！膠帶黏香蕉賣365萬

世界最奇葩藝術！膠帶黏香蕉賣365萬

專家4點教你如何分辨真假人臉

專家4點教你如何分辨真假人臉

媽拿塑膠袋套3歲兒頭上縱火燒家

媽拿塑膠袋套3歲兒頭上縱火燒家

關鍵字：

史蒂夫．布萊絲懷特Steve Braithwaite香蕉車美國北美要聞

讀者迴響

發燒話題

泰國簽證 反送中 高以翔 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

高以翔23歲女友認：我是癡情的人！親吐「3年戀愛細節」

香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面