他開「手工香蕉車」旅行遇臨檢！　警察一看「暖夾鈔票」 歸還駕照

▲香蕉車遇臨檢，警察檢查完暖心贊助。（圖／翻攝自Facebook／Michigan State Police）



實習記者賴韻如／綜合報導

美國印第安那州59歲的史蒂夫．布萊絲懷特（Steve Braithwaite），因將自己的座車改造成一台香蕉車而爆紅，目前他正在進行著「環遊全美50州」的計畫，未料途卻遇到警方方攔停臨檢，沒想到警察檢查完竟自掏腰包決定友情贊助，讓他忍不住PO文分享這件喜事。

據《華盛頓郵報》報導，布萊絲懷特原是英國牛津郡人，於1986年時為了追求一位女性，從英國移居至美國，隨後便開始從事著門牌販售的生活，由於布萊絲懷特覺得這項工作實在太過無聊，決定購買一輛福特F-150，雇用了幾名朋友，開始著手製作「世界上唯一的香蕉車」，最後花費美金2.5萬元（約新台幣76萬）、耗時2年半，才完成了這輛車。

▲香蕉車於2018年首次開上高速公路。（圖／翻攝自IG／bigbananacar）



布萊絲懷特表示，他當初只是想要做一些很荒謬又很特別的事情，製作時考慮了很多模型，但越做越覺得香蕉比較適合，於是就改成香蕉狀了。這輛手工製作的巨型香蕉車於2018年首次開上高速公路，此後便穿梭在美國各個小路中，布萊絲懷特也為自己訂定了「環遊全美50州」的計畫。

▲臨檢完意外獲得警察暖心贊助。（圖／翻攝自IG／bigbananacar）



日前路過密西根州亞德里安市時，車輛因為特殊外型而遭警察攔下臨檢，警察檢查了尾燈、大燈、煞車燈後就將他的駕照歸還，沒想到布萊絲懷特依拿回駕照時發現，警察竟在偷偷附上了「20美元」（約新台幣600元）的友情贊助，令他相當感動。

布萊絲懷特指出，自己每周都會挑出幾天用香蕉車載客，一次行程大約是5至8分鐘，費用則是由顧客自行決定，客源通常都是小孩子以及他們父母，這些小孩們只要坐上香蕉車就會非常興奮，「看著這樣燦爛的笑容˙，我也就滿足了。」